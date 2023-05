Srbska zvezdnica ostro nad Ceco: Dovolj je favoriziranja kriminalcev!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Srbska pevka Jelena Karleuša je znova kritizirala pevsko kolegico Ceco, s katero sta sicer že več let v sodnem sporu. Razjezile so jo besede srbskih novinarjev, ki so Ceco označili za "največjo balkansko zvezdo".