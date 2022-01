Nič ne bo s tožbo dojenčka z naslovnice Nirvaninega albuma

Člani skupine Nirvana Dave Grohl, Kurt Cobain in Chris Novoselic leta 1991, ko so izdali album Nevermind.

Člani skupine Nirvana Dave Grohl, Kurt Cobain in Chris Novoselic leta 1991, ko so izdali album Nevermind. Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

Moški, ki se je kot dojenček gol pojavil na naslovnici albuma Nevermind skupine Nirvana, je člane skupine obtoževal, da so ga izkoristili in da je šlo celo za otroško pornografijo.

Sodišče v Los Angelesu je zavrglo tožbo, ki jo je lansko poletje vložil Spencer Elden. 30-letnik je trdil, da so ga člani skupine Nirvana spolno izkoristili, ko so leta 1991 fotografijo njega kot golega štirimesečnega dojenčka uporabili za naslovnico svojega albuma Nevermind.

Naslovnica albuma Nevermind, ki je izšel leta 1991, prikazuje golega dojenčka, ki pod vodno gladino plava proti trnku, na katerem je kot vaba nataknjen bankovec. Ta podoba velja za eno najbolj prepoznavnih v zgodovini rock albumov, pa tudi sam album je doživel izjemen uspeh - prodali so ga v več kot 30 milijonih izvodov.

Elden je v tožbi trdil, da je vse svoje življenje trpel posledice izpostavljenosti na naslovnici albuma, zaradi česar je zahteval po 150 tisoč dolarjev (okoli 128 tisoč evrov) od 17 ustvarjalcev albuma, med drugim od obeh še živih nekdanjih članov Nirvane Dava Grohla in Chrisa Novoselica ter od naslednikov oziroma dedičev pevca Kurta Cobaina, ki si je leta 1994 vzel življenje.

Obtoženi so njegove navedbe, da je šlo za otroško pornografijo in izkoriščanje, zavrnili. Kot svoj argument so med drugim navedli, da Elden ne more biti žrtev, ker je vse življenje "služil s svojo prepoznavnostjo in si celo sam nadel vzdevek 'Nirvanin dojenček'". Elden je res pogosto poziral s kultnim albumom v rokah, na svoje prsi pa si je dal celo vtetovirati njegov naslov.

S temi argumenti so obtoženi predlagali, da sodišče tožbo zavrže. To se je zdaj tudi zgodilo, ker je Elden zamudil rok za odgovor na njihov predlog.

