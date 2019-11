Nezadovoljno občinstvo je zvezdnika pregnalo z odra #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Drake je pretekli konec tedna kot gost presenečenja nastopil na glasbenem festivalu, ki ga je v Los Angelesu priredil njegov raperski kolega Tyler, The Creator. A namesto navdušene množice ga je pričakalo nezadovoljno občinstvo, ki ga je z nezadovoljnimi vzkliki pregnalo z odra.

AP poroča, da je občinstvo na festivalu pričakovalo nastop R&B zvezdnika Franka Oceana, nato pa je na oder nepričakovano stopil Drake. "Nocoj sem tukaj za vas. Če hočete, da nadaljujem, bom nadaljeval. Torej?" je raper dejal občinstvu, iz katerega pa so se nato zaslišali glasni vzkliki "Ne!".

Neprijetno presenečeni Drake se je nato na hitro zahvalil zbrani publiki in še hitreje zapustil oder.

Tyler, The Creator se je po festivalu, ki ga je organiziral in na katerem se je zgodil ta incident, oglasil na Twitterju, kjer je med drugim zapisal, da ga je sram za obnašanje posameznikov v občinstvu. "Večina ljudi se je odlično zabavala, nekaj d*ekov v prvih vrstah pa je bilo noro nesramnih," je tvitnil in dodal, da je teh nekaj ljudi vrglo slabo luč na vse druge.

