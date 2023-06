Neverjetno: slovenski evrovizijski predstavniki meje premikajo tudi v tujini #video

Kot smo že poročali , je skupina Joker Out, ki je Slovenijo zastopala na letošnji Evroviziji, pred dnevi v petih urah razprodala karte za koncert v Tvornici kulture, hrvaškem prizorišču primerljivem z velikostjo Cvetličarne. V teh dneh pa so razprodali in napolnili tudi dva koncerta v Dublinu, s čimer so potrdili, da mej ne premikajo le pri naših sosedih ampak tudi drugje.

V Tvornici kulture sicer nastopajo veliki svetovni izvajalci. "Zagotovo gre za najhitreje razprodani koncert kateregakoli slovenskega izvajalca na Hrvaškem v zgodovini, noro," je ob uspehu skupine Joker Out zapisala njihova založba Los Angeles Agency. Zaradi velikega interesa so se člani skupine odločili, da novembra v Zagrebu pripravijo še en koncert, za katerega karte že prav tako kopnijo.

Nad pivom Guinness navdušeni tudi tisti, ki alkohola sicer ne pijejo

Po več kot uspešnem koncertu v zagrebški Šalati, se je skupina Joker Out zdaj odpravila še na Irsko. V ponedeljek so v Dublinu v 12 minutah razprodali klub Workman's, v sredo pa so napolnili še legendarni klub Whelan's, kjer pogosto igra tudi britanski zvezdnik Ed Sheeran. Tam so sicer nastopali s skupino Wild Yout, ki je na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije zastopala Irsko.

Kot so člani skupine povedali za Siol.net, je bilo vzdušje v Dublinu noro, saj so vsi peli slovensko, prodali pa so tudi ves svoj "merch", med katerim so najbolj priljubljeni Seize the Day (STD) kondomi.

Med nastopi je bil čas tudi za odkrivanje irskega glavnega mesta, ki fante spominja na "nekaj med Amsterdamom in Liverpoolom z irskim šarmom". Navdušilo jih je tudi irsko pivo Guinness, ki je, kot so povedali, "neverjetno dober", saj so bili nad njim navdušeni tudi tisti člani benda, ki alkohola oziroma piva sicer ne pijejo.

V Dublinu pa so se družili celo z britansko igralko Emilie Jones, ki je v glavni vlogi zaigrala v leta 2021 z oskarjem nagrajenem filmu CODA. Jonesova se je celo naučila refren njihove pesmi Carpe Diem in ga zapela v slovenščini.

Joker Out z igralko Emilie Jones. Foto: Mark Pirc

Povpraševanja za njihove nastope prihajajo tudi iz ZDA

Preden se bodo julija podali na štiri že razprodane koncerte oziroma svojo prvo turnejo po Veliki Britaniji, kamor jih bo popeljal koncertni avtobus, bodo še dvakrat nastopili v Srbiji, vmes pa zagotovo dodali še nekaj mednarodnih nastopov, saj si jih oboževalci želijo slišati v vsaj desetih evropskih državah. Prva povpraševanja za njihove nastope pa prihajajo tudi iz ZDA.

Oktobra pripravljajo tudi prvi samostojni koncert v ljubljanskih Stožicah, za katere so na voljo le še ostanki kart.

Najbolj predvajana pesem v slovenščini na Spotifyju



Pesem Carpe Diem, s katero je skupina Joker Out Slovenijo zastopala na letošnjem tekmovanju Evrovizije, je bila v mesecu maju deveta najbolj poslušana evrovizijska pesem na platformi Spotify. Na lestvici Spotify Global Viral pa se je uvrstila na četrto mesto. Z 11 milijoni predvajanj na Spotifyju je Carpe Diem tudi daleč najbolj predvajana pesem v slovenščini vseh časov. Največkrat so jo poslušali v Helsinkih, Varšavi, Londonu, Stockholmu, Oslu, Madridu, Ljubljani, Vilni in Amsterdamu.



Skupino Joker Out sestavljajo: (spodaj) Jure Maček, Bojan Cvjetićanin, Kris Guštin, (zgoraj) Jan Peteh in Nace Jordan. Foto: Bojan Puhek

