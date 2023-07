Mick Jagger je nekoč pel o tem, kako težko se je starati, a "najstarejši predstavnik rock'n'rolla v mestu" ne kaže znakov, da se je upehal. Največji zabavljač rock'n'rolla je danes dopolnil 80 let. Kot pevec angleške glasbene skupine The Rolling Stones je pred polnimi dvoranami še vedno poskočen. Nazadnje je bil na turneji po Evropi ob 60-letnici skupine.

The Rolling Stones so lani končali turnejo Sixty s 14 koncerti. Odpovedati so morali en sam koncert, ko je Jagger zbolel za boleznijo covid-19, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

To je bila hkrati prva turneja skupine brez bobnarja Charlieja Wattsa, ki je umrl leta 2021. Preostali člani nameravajo še letos izdati nov album v poklon pokojnemu bobnarju, ki bo prvi album z originalnimi pesmimi po albumu A Bigger Bang iz leta 2005.

Pri albumu naj bi po napovedih sodelovala legenda skupine The Beatles Paul McCartney in nekdanji basist skupine The Rolling Stones, 86-letni Bill Wyman, ki je skupino zapustil pred več kot 30 leti.

Rolling Stones z Jaggerjem na čelu so s pesmimi, kot so Jumpin' Jack Flash, Gimme Shelter, Sympathy for the Devil in Not Fade Away, pripomogli k revolucionarnemu preobratu v družbi in kulturi 60. let preteklega stoletja. Foto: Guliverimage

Poleg Rolling Stones je Jagger leta 2021 združil moči z bobnarjem skupine Nirvana Davom Grohlom in posnel pesem Eazy Sleazy, ki govori o življenju med pandemijo.

Kot karizmatični pevec je zaslovel s premikanjem meja

Leta 2019 so ikoni 60. let preteklega stoletja zamenjali srčno zaklopko. S tekom, kikboksom, kolesarjenjem in jogo mu je uspelo ohraniti vitko postavo ter vlogo energičnega zabavljača.

Jagger je kot karizmatični pevec zaslovel tudi s premikanjem meja, pri čemer je v celoti izkoristil seksualno revolucijo in rekreativno uživanje drog v tistem obdobju.

Michael Philip Jagger se je rodil 26. julija 1943 v Dartfordu, južno od Londona, staršem iz srednjega razreda.

S prijateljem iz otroštva Keithom Richardsom sta na začetku 60. let preteklega stoletja skupaj odkrila ljubezen do bluesa. V želji po slavi je Jagger opustil študij na London School of Economics. Leta 1962 je ustanovil skupino The Rollin' Stones, ki se je leto kasneje preimenovala v The Rolling Stones. In že leta 1965 je skupina s pesmijo (I Can't Get No) Satisfaction imela prvo uspešnico. V naslednjih desetletjih je sledila vrsta velikih uspešnic, med njimi Brown Sugar, Honky Tonk Women in Paint It Black.

Jagger ima tudi viteški naziv

Skupina je poleg glasbe zaslovela po svojih, milo rečeno, vragolijah tako na odru kot ob njem. Kljub zlorabam drog in kontroverznemu obnašanju je Jagger vedno skrbno pazil na komercialno plat uspeha. Po podatkih Sunday Times Rich List 2021 je njegovo premoženje vredno 310 milijonov britanskih funtov (361 milijonov evrov).

Mick Jagger s partnerko Melanie Hamrick Foto: Guliverimage

Kljub svoji prvotni podobi subverzivne osebnosti je Jagger v svojem poznejšem obdobju postal steber establišmenta.

Leta 2002 je postal sir Mick, potem ko ga je kraljica Elizabeta II. povzdignila v viteza. Pogosto ga je mogoče opaziti tudi na stadionu Lord's, kjer spremlja angleško ekipo kriketa.

Leta 2016 je rocker že osmič postal oče, ko mu je ameriška plesalka Melanie Hamrick, njegova zdajšnja partnerka, rodila sina. Iz štirih prejšnjih razmerij ima že sedem otrok.

Po poročanju britanskih tabloidov namerava Jagger današnji rojstni dan praznovati v svojem slogu - z veliko zabavo na jugozahodu Londona.