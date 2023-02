Najdražja violina na svetu

Oglasno sporočilo

Foto: OSMIUMART

Le malokdo si lahko predstavlja, da tako majhen inštrument, kot je lesena violina, lahko doseže vrednosti, ki se merijo v milijonih.

V italijanski Cremoni, svetovni prestolnici violin, kjer je nekoč delavnico imel tudi slavni Antonius Stradivari, danes nastaja najdragocenejša violina na svetu. Izdeluje jo Edgar Russ, ki se je z avstrijske Štajerske v Cremono preselil leta 1984.

Ravno v teh dneh se končuje večletno delo Russa in njegove ekipe. Violina, ki jo krasi kar 548 unikatnih kosov najdragocenejše plemenite kovine na svetu, osmija, vgrajenih v zlato, ter dodatnih 282 dragih kamnov – rubinov, safirjev in diamantov.

To ni prvi posebni izziv za Avstrijca Edgarja Russa. Nekoč je za omanskega sultana Quabusa izdelal violino, okrašeno z najdragocenejšimi kamni, njen obstoj pa je po navodilih sultana moral ostati skrivnost vse do njegove smrti. Sultan je umrl leta 2020, njegov inštrument pa je danes razstavljen v operi Muscat.

Edgar Russ Foto: OSMIUMART

Russ sam pove, da so mu v izziv predvsem materiali. In prav zaradi tega je izbral najredkejšo, najobstojnejšo in neponaredljivo plemenito kovino – osmij. Najdragocenejši instrument na svetu je tako tudi poimenovan po dragoceni kovini: "The OS Violin". Prvič bo predstavljen 17. marca med uradno otvoritvijo Castle Casinoja v Vaduzu v Liechtensteinu. Organizatorji si glede prodaje inštrumenta ne delajo skrbi, saj se potencialni kupci, ki se zavedajo prestiža in vrednosti violine, ki bo dosegla nekaj milijonov evrov, že oglašajo.

Foto: OSMIUMART

Zakaj je osmij tako dragocena in glede na količino najredkejša plemenita kovina, nam je pojasnil direktor Osmium inštituta Slovenija Alen Senekovič.

"Da je bil osmij izbran za vdelavo v najdragocenejšo novo izdelano violino, gre pripisati vedno večji prepoznavnosti te kovine in izjemnim lastnostim, ki jih nudi. Gre namreč za plemenito kovino, ki ima najvišjo obstojnost, najvišjo volumensko gostoto, največjo odbojnost žarkov gama in najvišjo vrednost med vsemi kovinami in spojinami. Osmija ni mogoče ponarediti, saj je prav vsak kos unikaten, certificiran v Nemčiji in zabeležen v svetovni bazi podatkov. Prav tako pa se osmij ponaša z izjemnim odbojem sončne svetlobe, kar so spoznali tudi izdelovalci nakita, ki so ga z razlogom poimenovali kar 'diamant prihodnosti'."

Predstavitve violine se na slovenskem Osmium inštitutu izredno veselijo, saj bo osmij s tem pridobil tako prepoznavnost kot tudi novo uporabnost. Osmij so v svojih izdelkih že uporabili izdelovalci prestižnih ur, kot so Hublot, Ulysse Nardin, Czapek in drugi. Več o osmiju: https://www.osmium-institut.si/.

Naročnik oglasnega sporočila je OSMIUM INŠTITUT.