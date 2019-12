Najbogatejši raper praznuje abrahama #video

4. decembra 1969 se je v New Yorku rodil Shawn Corey Carter, ki ga danes cel svet pozna pod imenom Jay-Z. Danes najbogatejši med raperji prihaja iz skromnega okolja, njegova mama Gloria je sama skrbela zanj, njegovega brata in sestri, živeli pa so v Marcy Houses, stanovanjskem kompleksu za socialno ogrožene, kjer sta med drugim odraščala tudi raper Mos Def in komik Tracy Morgan.

Glasba ga je zanimala od mladih let, resneje je v svet hip hopa zakorakal konec osemdesetih let, leta 1995 je ustanovil založbo Roc-A-Fella Records in leto pozneje izdal prvi album Reasonable Doubt, med svetovne zvezdnike pa ga je izstrelil njegov tretji album Vol. 2... Hard Knock Life oziroma megauspešnica Hard Knock Life.

Skupno je izdal 13 samostojnih albumov, ob teh pa med drugim tudi albuma, ki ju je posnel s Kanyejem Westom in ženo Beyonce, s katero sta poročena od leta 2008 in imata tri otroke. Osvojil je kar 22 grammyjev.

Jay-Z je ob glasbenem ustvaril tudi cvetoč poslovni imperij, ki sega od znamk prestižnih alkoholnih pijač do šovbiznis podjetja Roc Nation in platforme za pretakanje glasbe Tidal. Letos so pri Forbesu izračunali, da je njegovo premoženje vredno že več kot milijardo evrov, s čimer je postal prvi raper, ki je prestopil med milijarderje.