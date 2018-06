Na odprtju svetovnega prvenstva bo pel Robbie Williams

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Glavni zvezdnik slavnostnega odprtja svetovnega nogometnega prvenstva v četrtek bo britanski pevec Robbie Williams. "To so bile moje otroške sanje," je ob tem dejal 44-letni Williams. Ob sebi bo imel rusko sopranistko Aido Garifullino, "enega najmlajših in najbolj prepoznavnih glasov Rusije", so zapisali organizatorji.

"Veliko stvari sem počel v življenju, a odpreti svetovno nogometno prvenstvo pred 80 tisoč ljudmi na štadionu in pred milijoni pred TV-ekrani je nekaj, o čemer sem sanjal kot otrok. Srečen sem in nestrpno čakam ta nastop. To bo neponovljiv šov," je dejal Robbie Williams, ki je imel pred leti kar nekaj težav z ruskimi oblastmi.

Objavil je namreč pesem z naslovom Party like a Russian (Zabavaj se kot Rus), v kateri se norčuje iz Rusov in njihovih voditeljev. Williams se je nato opravičil in dejal, da se lirika ne nanaša na predsednika Vladimirja Putina, Rusom pa se je dokončno odkupil lani, ko je v neki televizijski oddaji dejal, da bi rad zastopal Rusijo na Evroviziji.

Na slavnostnem odprtju, ki se bo začelo pol ure pred prvo tekmo SP med Rusijo in Savdsko Arabijo ob 17. uri, bo spregovoril tudi nekdanji brazilski zvezdnik Ronaldo, znan tudi pod vzdevkom O Fenomeno.