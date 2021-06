Na koncert Bruca Springsteena le cepljeni, vendar ne z AstraZeneco

Bruce Springsteen bo s svojo spremljevalno skupino ponovno odprl Broadway, ki je bil zaprt vse od začetka pandemije novega koronavirusa marca lani. A koncerta se bodo lahko udeležili le cepljeni oboževalci, ki so prejeli cepivo, odobreno v ZDA, kar pomeni, da prejemniki cepiva AstraZeneca niso dobrodošli.

Ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) je namreč za izredno uporabo odobrila dva odmerka cepiva Pfizerja-BioNTecha ali Moderne oz. en odmerek cepiva Johnsona & Johnsona.

AstraZeneca v ZDA nima dovoljenja, je pa cepljenje z njim močno razširjeno v Kanadi, Veliki Britaniji in drugje po Evropi, kar pomeni, da bodo ti oboževalci prikrajšani za "intimni večer z Bruceem, njegovo kitaro, klavirjem in njegovimi zgodbami", kot oglašujejo koncert, poroča The Guardian.

Na Broadwayu ga bodo 26. junija lahko poslušali le oboževalci, ki so cepljeni s cepivom, odobrenim v ZDA. Foto: Reuters

Šov se nadaljuje, a ne za cepljene z AstraZeneco

Novica je zato pričakovano ujezila številne oboževalce, kanadski časnik Toronto Star pa je celo objavil članek z naslovom "Burn in the USA" (Zgori v ZDA), kar je besedna igra na Springsteenovo uspešnico Born in the USA (Rojen v ZDA). Zapisali so, da se "šov nadaljuje, a če si cepljen z AstraZeneco, nisi povabljen."

Družba, ki ima v lasti dvorano, se ob tem brani z besedami, da le upoštevajo odločbo zvezne države New York.

AstraZeneca zaradi primerov krvnih strdkov nima najboljše reklame, zato tudi ni dobila dovoljenja za uporabo v ZDA. FDA namreč želi več dokazov o učinkovitosti in zanesljivosti cepiva na preizkusih večjega obsega.