Måneskin gredo na svetovno turnejo, a ne v Rusijo

Italijanska rock skupina Måneskin, ki je lani zmagala na tekmovanju za pesem Evrovizije, je na Instagramu razkrila, da bo njihova letošnja koncertna turneja veliko obsežnejša, kot so sprva načrtovali, razširili so jo namreč tudi na Severno Ameriko, prav tako so dodali še nekaj datumov in lokacij v Evropi.

V najavi pa so se dotaknili tudi situacije v Ukrajini in poudarili, da ne bodo izpeljali koncertov, ki so jih načrtovali v Rusiji.

"Težko je napovedovati koncerte, medtem ko je v Ukrajini grozljiva vojna, v kateri trpijo nedolžni ljudje," so zapisali, "hudo nam je za Ukrajince in želimo biti solidarni z njimi. In ker ljudje na oblasti sprejemajo odločitve, ki vplivajo na življenja toliko nedolžnih ljudi, odpovedujemo napovedane koncertne datume v Rusiji."

Oglejte si še: