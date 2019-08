Magnifico napovedal nov album: tokrat ne bo tako provokativen #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Priznani slovenski pevec Magnifico je danes predstavil svojo novo skladbo Pegica. Pesem govori o občutku utesnjenosti in osamljenosti sodobnega človeka, s čimer pa se da živeti, je dejal. Singel napoveduje tudi nov album, ki bo najverjetneje izšel prihodnjo pomlad.

Magnifico, ki se je pred dnevi vrnil s koncerta v Beogradu in pred tem med drugim koncertiral v Belgiji in Italiji, je v svojem studiu v ljubljanskem Tivoliju predstavil svoj novi singel Pegica. Najprej je pesem skupaj z Janijem Jarnijem na kitari izvedel v akustični različici, potem pa je prikazal še videospot, ki prinaša bolj ritmizirano in orkestralno podprto verzijo skladbe.

Pegica bo ena od skladb na novem albumu, ki tokrat ne bo tako provokativen, pač pa bo skušal na čimbolj nežen način govoriti o koncu sveta. Napovedal je, da bo kljub nostalgičnosti ostal zvest plesni glasbi. "Rad imam ritmizirano in plesno glasbo, moja glasba je narejena za ples," je poudaril.

Foto: Tomo Brejc

Še pred izidom novega albuma se za božič obeta že 15. tradicionalni Magnificov koncert. Kot se spominja Magnifico, je prvi koncert izvedel na željo Smiljana Krežeta na Štuku v Mariboru, po treh izdajah tam pa se je preselil v Ljubljano, kjer je najprej koncertiral v Cvetličarni, zadnji dve leti pa v polnih Stožicah.

