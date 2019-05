Madonni po nastopu na Evroviziji svetujejo, naj odide v pokoj #foto #video

Eden od najtežje pričakovanih dogodkov na finalnem večeru Evrovizije je bil zagotovo nastop kraljice popa Madonne. Ta naj bi za devetminutni spektakel v Tel Avivu v Izraelu organizatorjem zaračunala kar 1,8 milijona evrov, vendar pa kljub temu ni navdušila vseh ljubiteljev Evrovizije. Številni so se namreč obregnili ob pevkino slabo petje, druge pa je kraljica popa razburila s političnim sporočilom in palestinsko zastavo, ki naj ne bi spadala v "apolitičen" program glasbenega tekmovanja.

Kraljica popa Madonna se je ljubiteljem Evrovizije najprej predstavila s svojo uspešnico Like A Prayer iz leta 1989, nato pa je v družbi ameriškega raperja Quava iz zasedbe Migos odpela novi singel Future s prihajajočega albuma Madame X. Številne je zmotila predvsem izvedba uspešnice Like A Prayer. Kritiki so menili, da se je zvezdnici pevski del nastopa povsem ponesrečil.

Piers Morgan napovedal konec Madonnine kariere

Med tistimi, ki niso zadovoljni z Madonninim nastopom, je tudi britanski televizijski voditelj Piers Morgan. "R.I.P. Madonnina kariera," je na Twitterju zapisal 54-letni Morgan, ki očitno meni, da je čas, da se 60-letna Madonna upokoji.

Madonna je v Tel Avivu nastopila oblečena v usnjen bojni oklep. Na glavi je nosila kovinsko krono, čez oko pa prevezo. Ljubitelji televizijske serije Igra prestolov se ob njenem videzu niso mogli zadržati, da se ne bi vprašali, ali Madonna bolj kot na evrovizijski oder spada v omenjeno uspešnico televizijske hiše HBO.

Bo Madonna ukradla Železni prestol?

"Čakajte, je Madonna prišla ukrast Železni prestol?" so nastop kraljice popa pospremili nekateri uporabniki Twitterja. Drugi so pred zadnjo epizodo priljubljene televizijske serije poudarili, da bo verjetno Madonna tista, ki bo na koncu zasedla Železni prestol.

Drugi so se pošalili, da je Madonna v resnici hčerka Cersei Lannister in Eurona Greyjoya. Gre za dva izmišljena lika iz prej omenjene televizijske serije, v katero bi po oceni gledalcev Evrovizije očitno brez težav lahko umestili tudi kraljico popa.

Glasbena zvezdnica sprtim Izraelcem in Palestincem poslala jasno sporočilo

60-letna glasbenica je šov v Tel Avivu izkoristila tudi za politični poziv k miru. V svoj nastop je namreč vključila izraelsko in palestinsko zastavo, spektakel pa končala s pozivom Zbudite se (ang. Wake up). S tem je razjezila organizatorje Evrovizije, ki dogodek vidijo kot apolitičen glasbeni šov.

"Ta element nastopa ni bil del vaj, kar je bilo jasno dogovorjeno tako z EBU kot tudi z izraelsko javno televizijo KAN. Tekmovanje za pesem Evrovizije je apolitičen dogodek in Madonna bi se tega morala zavedati," so sporočili organizatorji.

Tekmovalce prisilila, da so skandirali verz njene pesmi

Še pred svojim nastopom se je Madonna v tako imenovani zeleni sobi, kjer so bili prisotni predstavniki držav, ki so se uvrstile v finalni del izbora, pogovarjala z enim od voditeljev izbora Assijem Azarjem. Pevka je v kratkem intervjuju dejala, "da je glasba tista, ki združuje", pri čemer je uporabila verz iz svoje uspešnice Music iz leta 2000.

Po kratkem, na trenutke tudi napetem kramljanju z voditeljem je zbrane prisilila, da so skandirati omenjeni verz njene pesmi. Marsikdo je dobil občutek, da je kraljica popa s tem uničila sproščeno vzdušje, ki je pred njenim prihodom vladalo v zeleni sobi.