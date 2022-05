LPS po Evroviziji: Tako mladim, kot smo mi, se to zelo redko zgodi

V torek zvečer se je v dvorani PalaOlimpico v Torinu odvil prvi polfinale letošnjega izbora za Evrovizijo. Slovenijo so zastopali LPS, glasbena skupina celjskih gimnazijcev, ki pa se jim s skladbo Disko ni uspelo prebiti v finale. Kljub temu mladi glasbeniki – vokalist Filip Vidušin, bobnar Gašper Hlupič, Mark Semeja na električni in Zala Velenšek na bas kitari ter klaviaturist Žiga Žvižej – domov odhajajo zadovoljni.

"Zdaj gremo naprej delat glasbo"

"Naša celotna evrovizijska izkušnja se je začela precej nepričakovano in spontano. Z Žigovo prvotno idejo, da se prijavimo na Emo freš, smo naredili nekaj izjemnega. To se tako mladim, kot smo mi, zelo redko zgodi in smo res hvaležni za to celotno izkušnjo. Današnji in vsi prejšnji nastopi so nam bili zelo všeč. Naredili smo to, kar smo želeli: pokazali smo se Evropi in zdaj gremo naprej delat glasbo," so povedali LPS.

Oglejte si njihov nastop v polfinalu:

V sobotni finale Evrovizije so se uvrstile Švica, Armenija, Islandija, Litva, Portugalska, Norveška, Grčija, Ukrajina, Moldavija in Nizozemska.

V velikem finalu bo nastopilo 25 držav

V drugem polfinalu, ki bo v četrtek, se bodo za deset vstopnic v polfinale potegovali še predstavniki Finske, Izraela, Srbije, Azerbajdžana, Gruzije, Malte, San Marina, Avstralije, Cipra, Irske, Severne Makedonije, Estonije, Romunije, Poljske, Črne gore, Belgije, Švedske in Češke.

Ob 20 državah, uvrščenih iz predtekmovanja, bo v finalu nastopilo še velikih pet – gostiteljica Italija ter Francija, Nemčija, Španija in Velika Britanija –, ki se v finale uvrstijo neposredno.

Preberite več: