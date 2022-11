"Lepotne operacije obraza si želi kar 33 odstotkov dijakinj" #video

Na ljubljanskem mestnem trgu so danes zaigrale pesmi iz muzikala Povodni mož. Igralcem in pevcem sta se pridružila še strokovnjaka iz društva Logout, skupaj pa so mimoidoče ozaveščali o škodljivih posledicah prekomerne rabe družbenih omrežij. "33 odstotkov dijakinj si želi lepotne operacije obraza, 44 odstotkov osnovnošolcev pa filtrira svoje fotografije," je kot posledico prekomerne uporabe izpostavila strokovnjakinja na področju zasvojenosti z zasloni Živa Ahac.

Strokovnjakinja iz društva Logout Živa Ahac je izpostavila, da si zaradi zasvojenosti z družbenimi omrežji kar 33 odstotkov dijakinj želi lepotne operacije obraza, 44 odstotkov osnovnošolcev pa filtrira svoje fotografije.

"Mladostniki imajo zaradi prekomerne uporabe družbenih omrežij pogosto občutek, da njihova življenja niso dovolj zanimiva," izpostavlja strokovnjakinja Živa Ahac. Foto: Ana Kovač

Od staršev se danes zahteva več kot včasih

"Všečki so eden od dejavnikov, zakaj objavljamo na internetu. Preden nekaj objavimo, je dobro, da se vprašamo, zakaj hočemo to sploh objaviti. Velik problem, s katerim se soočamo v društvu, je ta, da mladostniki ne razumejo, da so objave spletnih vplivnežev obdelane, idealizirane in da je v ozadju celotna ekipa, ki je poskrbela, da bo ta objava popolna," je poudarila Ahačeva in dodala, da imajo mladostniki zaradi prekomerne uporabe družbenih omrežij pogosto občutek, da njihova življenja niso dovolj zanimiva.

Soustanovitelj društva Logout Boris Veler pa je izpostavil, da imajo pomembno vlogo pri vzgoji otrok starši, ki jim dajejo zgled, tudi pri pravilni uporabi družbenih omrežij: "Od staršev se danes zahteva več kot včasih. Pomembno je, da se pogovarjajo z otroki, saj pogosto ne vedo, kaj njihovi otroci počnejo pred zasloni. Ni samo zasvojenost, je tudi spletno nasilje, zaradi katerega so lahko otroci izključeni iz družbe. Pogrešamo to prisotnost staršev."

Kot pravi Boris Veler, so lahko mladi zaradi spletnega nasilja izključeni iz družbe. Foto: Ana Kovač

Smo vsi Urške, ki nas je ugrabil svet digitalnih omrežij?

Kot je pojasnila producentka muzikala Povodni mož Vesna Starina, muzikal jemlje navdih pri Prešernu, postavljen pa je v sodobni svet. Pravi, da so sodobnega človeka ugrabila digitalna omrežja, kar je povezano z delovanjem društva Logout, ki se ukvarja s posledicami prekomerne rabe družbenih omrežij. "Konec koncev smo vsi Urške, ki smo ugrabljeni v svet digitalnih omrežij," je poudarila.

Dogodka sta se udeležila tudi nastopajoča v muzikalu, in sicer Jure Kopušar v vlogi Povodnega moža in Luka Markus v vlogi natakarja, ki sta odpela dve pesmi in navdušila mimoidoče.

Producentka muzikala Vesna Starina pravi, da je sodobnega človeka ujel svet družbenih omrežij. Foto: Ana Kovač

Fotogalerija z dogodka: