"Slovenija mi je najljubša soseščina in ob slovenskem občinstvu uživam že od začetkov svoje kariere," nam je zaupal Željko Bebek, prvi pevec kultne skupine Bijelo Dugme, ki je po razhodu s kolegi ustvaril uspešno samostojno kariero. "Na žalost skupaj na odru nimamo kaj delati," je dejal o preostalih članih skupine, "oni živijo svojo zgodbo, jaz svojo."

Med pandemijo je dokončal nov album

Prihodnji teden prihaja v Slovenijo, 27. maja bo nastopil na Roštiljadi v Ljubljani, 28. maja pa v Festivalni dvorani na mariborskem Lentu. Tako se po pandemičnem premoru vrača na odre.

"V vsaki slabi stvari se najde kaj dobrega," je dejal o prisilnem premoru od koncertiranja, "po potovanjih, ki so bila v zadnjih desetih letih še posebej intenzivna, sem se lahko spočil, se ukvarjal z glasbo in dokončal svoj album Mali oblak ljubavi, ki je zame najlepši album v moji karieri."

S sinom na odru

Na tem albumu je tudi skladba Kakav otac, takav sin (Kakršen oče, takšen sin, op. p.), ki jo je posnel s sinom Zvonimirjem, nadarjenim kitaristom. "To je ena mojih najljubših pesmi," je povedal Bebek, "z njo začenjamo naše koncerte." Zvonimir ni sodeloval le pri tej pesmi, temveč je že nekaj let član očetove spremljevalne skupine in bo nastopil tudi na koncertih v Sloveniji.

V Sloveniji najraje smuča na Pohorju

Bebek je tudi pri 76 letih še vedno navdušen športnik. "Fizično kondicijo vzdržujem s športom in aktivnim oddihom, z ženo pa sva med pandemijo odkrila, da uživava tudi pri delu na najinem ekološkem vrtu," je povedal pevec, ki poleti veliko kolesari, pozimi pa smuča. Tudi pri nas: "Z družino pogosto pridemo k vam, najlepše pa je smučati na Pohorju."

