Legendarni slovenski glasbenik ob Zbiljskem jezeru odpira hotel

Za omenjeni portal je povedal, da ga turizem veseli že od nekdaj: "Tudi sam pogosto potujem, poleg tega pa imam rad Zbiljsko jezero, tukaj sem doma in zame je to eden najlepših koncev, ki pa je zelo podcenjen. Tako sem se odločil, da bom poskusil srečo in kupil ter prenovil Penzion Zbilje."

Trideset let nočnega življenja je bilo dovolj

V prvi fazi je prenovil notranjost penziona, ki je zdaj kategoriziran kot hotel, v drugi fazi, najverjetneje prihodnje leto spomladi, pa bo na vrsti še zunanjost. "Gostilno v spodnjem nadstropju sem dal v najem, hotel pa vodim jaz," je pojasnil Aleš Bartol.

Dodal je, da se je za to potezo odločil tudi zato, ker si želi noč počasi zamenjati za dan: "Želim si, da bi vikende začel preživljati drugače, več družabnega življenja in časa z otroki, zato bo moje mesto sčasoma prevzel drug klaviaturist. Seveda bom občasno še vedno na odru, saj brez tega ne znam, to je življenjski stil, še vedno pa bom urejal tudi menedžerski del. A 30 let nočnega življenja je bilo dovolj in rad bi se ustavil, preden me izda zdravje. Domov sem hodil ob 5. uri zjutraj, nato nisem mogel zaspati, čas je, da noč zamenjam za dan."

Skupina Mambo Kings je sicer nastala leta 1994, med njihovimi največjimi hiti pa so pesmi Balerina, Romeo in Julija ter Palme in valovi.

