Legendarni rockerji v Ljubljani začenjajo novo turnejo

Po 16 letih se v Sloveniji spet obeta koncertni spektakel legendarnih velikanov hard rocka Iron Maiden, prvi v vrsti koncertov na njihovi novi turneji Future Past Tour. V ljubljanski Areni Stožice bodo premierno v živo predstavili do zdaj še neizvedene pesmi s svojega zadnjega albuma Senjutsu, seveda pa ne bodo manjkale legendarne skladbe z albuma Somewhere In Time iz leta 1986 ter njihove druge klasike.

Iron Maiden bodo v Ljubljani spet zaigrali 16 let po tistem, ko so nastopili na bežigrajskem stadionu v okviru poletne turneje Matter Of The Beast. To bo sicer njihov tretji postanek v Sloveniji, saj so leta 2000 koncertirali tudi na stadionu v Izoli v okviru turneje Metal 2000 World Tour.

"Leto 2023 bo razburljivo obdobje in res se veselimo, da vas bomo spet srečali v Sloveniji, kjer smo nazadnje igrali leta 2007 na poletni turneji Matter Of The Beast," je ob napovedi koncerta v Ljubljani dejal ustanovni član skupine, basist Steve Harris.

Steve Harris junija lani na koncertu v Oslu Foto: Guliverimage

Angleški veterani so sicer šele pred kratkim, oktobra lani, končali svojo prejšnjo koncertno turnejo Legacy Of The Beast, ki jo je za dve leti prekinil covid-19. Začeli so jo maja 2018 v Talinu v Estoniji, do zadnjega nastopa v Tampi na Floridi 27. oktobra lani pa nastopili pred več kot tremi milijoni oboževalcev.

Iron Maiden so svoj zadnji album Senjutsu izdali leta 2021, po šestih letih od prejšnjega, kar je najdaljši premor med njihovimi albumi do zdaj. Izdali so ga sredi pandemije, a kljub temu povlekli drzno potezo in stavili predvsem na fizične nosilce zvoka, ne le na spletne pretočne platforme.

Senjutsu je bil tako pri kritikih kot poslušalcih takojšnja uspešnica, ob izidu se je na prva mesta lestvic uvrstil v kar 27 državah in obveljal za enega najuspešnejših albumov leta 2021. Ob tem je kar 90 odstotkov zaslužka ustvaril s prodajo celotnega albuma, ne pretakanjem posameznih skladb in predvsem s prodajo albuma na fizičnih nosilcih, ne le CD-jev, temveč tudi vinilk. "To je skupina, ki terja fizičen nakup," je za Rolling Stone o njih izjavil predstavnik založbe BMG, "take albume občinstvo hoče imeti, ne le poslušati."

