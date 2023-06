Legendarni rocker padel na odru in prestrašil oboževalce #video

Springsteen in njegova skupina E Street Bend so trenutno na turneji po Evropi.

Med sobotnim koncertom v Amsterdamu na Nizozemskem je 73-letni ameriški rocker Bruce Springsteen padel na odru, vstati pa so mu morali pomagati člani njegove skupine, poroča Entertainment Weekly. Pri padcu se ni poškodoval, koncert pa je izpeljal do konca.

Springsteenu se je s pomočjo preostalih članov skupine po padcu uspelo hitro pobrati.

Thank goodness nothing happened to Bruce Springsteen when he fell on stage last night🇳🇱 - May 27, 2023#brucespringsteen #Springsteen pic.twitter.com/VqIf0gbuhk — HellesBruceCorner (@JustMyBSCorner) May 28, 2023

Pred kratkim nastopil pri naših sosedih

Padel je med hojo po stopnicah, ko je igral pesem Ghosts. Organizatorji koncerta so za omenjeni portal potrdili, da je koncert zaključil dobre volje in da se pri padcu ni poškodoval.

Springsteen in njegova skupina E Street Band so trenutno na turneji po Evropi. Pred kratkim so nastopili v nam bližnji Italiji, kjer pa so z nastopom razburili domačine, saj so ti pričakovali, da bodo koncert zaradi poplav, ki so terjale več žrtev, odpovedali.

Zapel z Obamovo ženo

Med koncertom v Španiji maja letos je rocker na odru gostil tudi nekdanjo ameriško prvo damo Michelle Obama in igralko Kate Capshaw, ženo režiserja Stevena Spielberga. Skupaj so zapeli njegovo pesem Glory Days, pridružila pa se jim je tudi Springsteenova žena Patii Scialfo.

Zakonca Obama in Springsteen so sicer dolgoletni prijatelji in pevec je nastopil na več javnih dogodkih nekdanjega ameriškega predsednika ter ga tudi večkrat javno podprl.

