Legendarni pevec: Po operaciji srca se je moje življenje obrnilo na glavo

Čeprav je Halid Bešlić dopolnil 70 let, še naprej veliko nastopa in polni dvorane.

Čeprav je Halid Bešlić dopolnil 70 let, še naprej veliko nastopa in polni dvorane. Foto: Matej Leskovšek

Bosanski pevec Halid Bešlić je za hrvaški Dnevnik razkril, kako se je po operaciji srca njegovo življenje obrnilo na glavo. Pravi, da je to najtežje obdobje v njegovem življenju.

Bešlić, ki je v ponedeljek praznoval 70. rojstni dan, je moral junija lani na operacijo srca, med katero so mu vgradili stent oziroma opornico. Leta 2009 je imel prometno nesrečo, v kateri si je hudo poškodoval obraz in desno oko, nekaj časa pa je bil tudi v komi.

Kljub številnim zdravstvenim težavam pravi, da se danes počuti dobro: "Leta tečejo, to je neizogibno, pravijo. Glede na vse težave, ki sem jih imel, moje zdravje ni slabo."

"Lokali niso več primarna stvar v mojem življenju"

Velika prelomnica v njegovem življenju je bila lanska operacija srca, ki je vse obrnila na glavo. "Živim najtežje do zdaj. Ne hodim v lokale, ne hodim ven. Ne da nočem, ampak menda je prišel čas. Po koncertih sem se navadil hoditi domov in se našel v nekih drugih stvareh. Lokali niso več primarna stvar v mojem življenju. Prej mi življenje brez lokalov in ponočevanja ni pomenilo nič," je priznal.

Lanska operacija srca je njegovo življenje obrnila na glavo. Foto: Mediaspeed

V začetku leta se vrača v Slovenijo

Čeprav je dopolnil 70 let, še naprej veliko nastopa in polni dvorane. V začetku prihodnjega leta se vrača tudi v Slovenijo. Najprej bo nastopil v mariborski dvorani Tabor, nato pa še v ljubljanski Hali L56. Letos aprila je prvič nastopil v ljubljanskih Stožicah, kjer je proslavil 70. rojstni dan in 20. obletnico svoje uspešnice Prvi poljubac.

Kot je še povedal za hrvaški Dnevnik, so koncerti zanj kar naporni, a pazi, da si nikoli ne zada preveč. Novo leto bo tradicionalno praznoval v Sarajevu z družino, saj njegova žena takrat praznuje rojstni dan.

Halid Bešlić je po poklicu sicer mizar, uradno pa se je upokojil pred petimi leti. Danes prejema dve pokojnini, nemško in bosansko. "Imam dve majhni pokojnini, ki mi pomagata, da lahko kaj kupim vnukom, zraven pa še na vso moč delam naprej," je sklenil.

