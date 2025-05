Zakaj bi zapravljali v Starbucks-u, če vam lahko te tri kriptovalute prinesejo bogastvo med bikovskim trendom leta 2025?

Izbira med vsakodnevnimi užitki in potencialnimi življenjsko spomembnimi naložbami lahko močno vpliva na prihodnost. Ko se trg kriptovalut pripravlja na morebitni porast poleti 2025, obstajajo tri digitalne valute, ki bi lahko prinesle znatne donose. Raziskovanje teh priložnosti zdaj je lahko ključ do precejšnjega bogastva v bližnji prihodnosti.

Podcenjeni memecoin $XYZ se pripravlja na uvrstitev na večjo centralizirano borzo (CEX)

XYZVerse ($XYZ) je memecoin, ki je pritegnil pozornost z ambiciozno napovedjo, da bo med predprodajo zrasel z 0,0001 dolarja na 0,1 dolarja.

Do zdaj je dosegel približno polovico te poti, saj je zbral že več kot 13 milijonov dolarjev, trenutna cena žetona $XYZ pa znaša 0,003333 dolarja.

V 13. fazi predprodaje se bo cena žetona $XYZ dvignila na 0,005 dolarja, kar pomeni, da imajo zgodnji vlagatelji še vedno priložnost za večji popust.

Po zaključku predprodaje bo $XYZ uvrščen na večje centralizirane in decentralizirane borze. Ekipa podrobnosti še ni razkrila, je pa že objavila dražljaj za velik začetek.

Rojen za borce, ustvarjen za prvake

XYZVerse gradi skupnost za tiste, ki so lačni velikih dobičkov v kriptu — nepopustljive, ambiciozne, tiste, ki stremijo k prevladi. To je kovanec za prave borce — miselnost, ki jo razumejo športniki in navijači. $XYZ je žeton za iskalce vznemirjenja, ki lovijo naslednji veliki memecoin.

Osrednji lik zgodbe XYZVerse je XYZepe — borec na prizorišču memecoinov, ki se prebija po lestvicah in si prizadeva doseči vrh na CoinMarketCapu. Bo postal naslednji DOGE ali SHIB? Čas bo pokazal.

Skupnost na prvem mestu

V XYZVerse ima glavno besedo skupnost. Aktivni udeleženci prejemajo bogate nagrade, ekipa pa je namenila kar deset odstotkov celotne zaloge žetonov – približno deset milijard $XYZ – za "airdrope", kar predstavlja enega največjih "airdropov" doslej.

S trdnimi tokenomikami, strateškimi uvrstitvami na CEX in DEX borze ter rednim "kurjenjem" žetonov je $XYZ zasnovan za šampionski pohod. Vsaka poteza je usmerjena v povečanje zagona, rast cene in krepitev zveste skupnosti, ki verjame, da je to lahko začetek nečesa legendarnega.

Od propada do ponovne oživitve: ali je LUNA Classic (LUNC) pripravljena na vrnitev?

Nekoč obetaven igralec na svetu kriptovalut, je originalni žeton Terra LUNA doživel velik poraz spomladi 2022. Propad njegovega stablecoina UST je pretresel temelje projekta. Vendar pa je, kot feniks iz pepela, originalna Terra veriga preimenovana v Terra Classic, njen izvorni žeton pa je postal LUNA Classic (LUNC). Terra je blockchain, ki uporablja stablecoine, povezane s tradicionalnimi valutami, kot sta ameriški dolar in južnokorejski won, da omogoči hitra in cenovno dostopna globalna plačila. S kombinacijo te stabilnosti cen in varnosti Bitcoinove tehnologije želi Terra ponuditi zanesljive transakcije brez centralnega nadzora.

Zdaj, z LUNA Classic, se postavlja vprašanje, ali bo lahko ponovno dosegel svojo nekdanjo slavo. Nekateri vidijo vzporednice z razdelitvijo Ethereuma leta 2016, ko je iz dogodka nastal Ethereum Classic. Medtem ko je Ethereum nadaljeval svojo dominacijo, je Ethereum Classic ohranil zvesto skupnost. Za LUNC je izziv velik. Brez stablecoinov na novi verigi in v konkurenčnem okolju, kjer se pojavljajo številni drugi projekti, ga čaka zahtevna pot. Kljub temu pa bi v trgu, ki vedno išče naslednjo veliko stvar, LUNC lahko bil vreden spremljanja. Njegova zgodba o oživljanju in zavezanost ekipe bi lahko pritegnila obnovljen interes. Kot se kripto trg razvija, bo le čas pokazal, ali bo LUNA Classic lahko resnično doživela vrnitev.

Stellar Lumens: prihodnost hitrih in poceni globalnih plačil

Stellar je odprto omrežje, ki omogoča hitro in poceni prenašanje denarja. Ne favorizira nobene valute, ampak ima svoj lastni žeton, imenovan Stellar Lumens (XLM). Od svojega začetka leta 2014 je Stellar obdelal milijarde transakcij. Velika podjetja sodelujejo s Stellarjem, ker omogoča pošiljanje katere koli vrste valute, vključno z digitalnimi različicami dolarjev ali celo Bitcoina. Za razliko od nekaterih kriptovalut, ki želijo zamenjati banke, Stellar deluje na tem, da jih izboljša. Ustvarja enotno omrežje, kjer lahko različni finančni sistemi sodelujejo.

Mnogo ljudi vidi Stellarjevo tehnologijo kot prelomno. Ljudje lahko uporabljajo aplikacije na Stellarju za pošiljanje denarja po svetu. Podjetja lahko gradijo blockchain orodja ali uporabljajo omrežje za enostavna plačila in menjavo valut. Stellar Development Foundation, ki jo je podprl Stripe v zgodnjih fazah, pomaga pri delovanju omrežja. Prav tako spodbujajo uporabo Stellarja za ustvarjanje digitalne umetnosti (NFT-ji) in pametne pogodbe.

V trenutnem trgu Stellar izstopa, ker se osredotoča na dejansko uporabo. Medtem ko druge kriptovalute doživljajo nihanju, Stellarjev praktičen pristop in velika partnerstva delajo iz njega privlačno možnost za naložbe.

LUNC in XLM imata potencial, vendar bi lahko XYZ s svojo edinstveno platformo za športne meme prinesel še večje donose med poletnim bikovskim trendom. Za več informacij o XYZVerse (XYZ) obiščite:

Naročnik oglasnega sporočila je LA KADJ LLC.