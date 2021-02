Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Legendarni country pevki so hoteli v Nashvillu v čast postaviti spomenik, vendar ga je zvezdnica zavrnila. Pravi, da bi bilo to, glede na razmere po svetu, neprimerno.

Dolly Parton je v zapisu na Twitterju razkrila, da jo je doletela čast, da bi ji v Nashvillu, domu country glasbe, postavili spomenik. Zapisala je, da je počaščena in hvaležna za namero, a da je prosila, naj tega ne storijo. "Glede na to, kaj se dogaja po svetu, menim, da ni primerno, da me v tem času postavljajo na piedestal."

A medtem ko se ji to v tem trenutku ne zdi dobra ideja, pušča odprte možnosti, da bi se to lahko zgodilo kdaj v prihodnosti.

"Kljub vsemu pa bom, morda čez čas, ko me ne bo več, in boste še vedno menili, da si ga zaslužim, več kot ponosna nanj. Medtem pa se bom še naprej trudila, da bo ta država ponosna name."

Preverite tudi: