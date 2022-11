Legendarna britanska skupina po 16 letih spet v Sloveniji

Angleški hard rockerji Iron Maiden se bodo prihodnje leto odpravili na novo koncertno turnejo Future Past Tour, ki jo bodo po napovedih organizatorjev začeli 28. maja v Ljubljani. Izvajali bodo skladbe z zadnjega studijskega albuma Senjutsu, pesmi s šestega albuma Somewhere In Time iz leta 1986 ter druge prepoznavne skladbe.

Skupina, ki jo prištevajo med pionirje angleškega heavy metala, je nedavno zaključila svetovno turnejo Legacy Of The Beast, ki jo je za dve leti prekinila pandemija covid-19. Začeli so jo maja 2018 v estonskem Talinu, kjer so odigrali prvega od 139 nastopov v 33 državah. Do zadnjega nastopa v Tampi na Floridi 27. oktobra letos so nastopili pred več kot tremi milijoni oboževalcev.

Ustanovni član, basist Steve Harris je povedal, da so turnejo proti koncu posodobili tudi z nekaterimi pesmimi z nove plošče Senjutsu, ki so jo objavili septembra lani. Preostale še neizvedene pesmi z zadnjega studijskega albuma bodo v živo odigrali na novi turneji, temu pa so dodali še skladbe z uspešne šeste studijske plošče Somewhere In Time.

"V preteklih letih smo od oboževalcev prejeli veliko prošenj za številne skladbe s tega albuma, zato jih bomo zdaj odigrali in seveda nekaj drugih, za katere vemo, da vam bodo všeč," je povedal Harris.

Iron Maiden v Sloveniji že leta 2007

Koncert bo v Areni Stožice v Ljubljani 16 let po tistem, ko so nastopili na bežigrajskem stadionu v okviru poletne turneje Matter Of The Beast. To bo sicer njihov tretji postanek v Sloveniji, saj so leta 2000 koncertirali tudi na stadionu v Izoli v okviru turneje Metal 2000 World Tour.