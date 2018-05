Škofjeloški festival, ki je nastal v počastitev spomina na pokojnega profesorja matematike Petra Hafnerja, velikega glasbenega entuziasta, ljubitelja humanistične misli in aktivista na področju mladinske kulture, je postal obsežen kulturni projekt z lokalnimi, regijskimi in državnimi razsežnostmi.

Škofjekloški festival In In Memoriam prof. Peter Hafner, med ljudmi pa krajše Hafnerjev memorial, bo letos doživel deseto izdajo. Seznam nastopajočih – od mladih neuveljavljenih do zvenečih domačih in tujih glasbenih imen – je v tem času postal obsežen, a še nedokončen, saj se ta vsako leto polni z novimi. Foto: Martin Štamcar

In Memoriam prof. Peter Hafner, med ljudmi pa krajše Hafnerjev memorial, bo letos doživel deseto izdajo. Kot je za okrogle obletnice v navadi, je to vedno priložnost tudi za pogled nazaj. V tem primeru se bo to zgodilo 2. maja, na dan odprtja festivala pred Mladinskim kulturnim centrom Pri rdeči ostrigi v Škofji Loki, in sicer v obliki multimedijske razstave – fotografij, video- in avdioposnetkov preteklih Hafnerjevih dogajanj, ki so v teh letih ustvarili veliko spominov.

Seznam nastopajočih – od mladih neuveljavljenih do zvenečih domačih in tujih glasbenih imen – je v desetih festivalskih letih postal obsežen, a še nedokončen, saj se ta vsako leto polni z novimi. Ob avdiodoživetjih Hafnerjev memorial posega tudi na druga področja, saj želi delovati široko izobraževalno in povezovalno. Ob tem so del programa tudi filmske projekcije, javne tribune, pogovorni in literarni večeri, razstave in delavnice.

Nič drugače ne bo niti letos. V Škofji Loki, kamor prihajajo obiskovalci ne le iz bližnjega, lokalnega okolja, temveč tudi iz Ljubljane, Kranja in drugod, se bo mogoče ob koncertih, kot na primer skupine Disciplina a Kitschme, udeležiti tudi literarnih večerov, projekcije LP filma Buldožer – Pljuni istini u oči in drugih dogodkov. Veliki finale se bo zgodil 24. junija s koncertom Laibach na Škofjeloškem gradu.

Tine Hafner, vodja festivala In Memoriam prof. Peter Hafner, ki je leta 2009 nastal v počastitev spomina na njegovega očeta, pokojnega profesorja matematike Petra Hafnerja, tudi velikega glasbenega entuziasta, ljubitelja humanistične misli in aktivista na področju mladinske kulture. Grafično podobo festivala od leta 2011 dela Ana Bassin, tudi ena od snovalk programa. Foto: Ana Bassin

Lokalno, regijsko in državno

"Če bi Hafnerjev memorial iz Škofje Loke prestavili v Ljubljano, bi bil tam le eden v vrsti dobrih alternativnih kulturnih dogodkov, če bi ga vzeli iz Rdeče ostrige, pa bi v našem lokalnem okolju ostal sicer dober, a pretežno le klasičen program," lokalni pomen in decentralizacijsko vlogo festivala Hafnerjev memorial poudarja njegov vodja Tine Hafner.

Regijski pomen festivala, ki svoja doživetja v Škofji Loki zgoščeno ponuja dober teden, pa ni le v tem, da na dogodke v gorenjsko srednjeveško mesto prihajajo iz širšega prostora, temveč da se ta s svojim programom zadnja leta seli tudi v druge kraje – v Kranj in Cerkno. Povezovanje na različnih ravneh, tako v vsebinskem in producentskem smislu kot tudi glede občinstva, je za ustvarjalce festivala izjemno pomembno.

Njegov pomen na državni ravni pa Tine Hafner opredeli: "Scena je nacionalno gledano tako močna, kot je močen njen najšibkejši člen. V tem primeru je to periferija, kamor spada Škofja Loka. Razvijanje glasbeno-kulturne scene tudi v teh okoljih pa ni pomembno le s stališča vzgajanja občinstva, temveč tudi za vzpostavljanje koncertnih možnosti za glasbenike," kontekst festivala opredeli Tine Hafner. Hafnerjev memorial se je začel zelo čustveno, v tem duhu pa se tudi nadaljuje ob kulturnih ambicijah, ki so se oblikovale skozi leta in ga zdaj sooblikujejo.

Kantavtor in multimedijski umetnik Marko Brecelj na enem od preteklik Hafnerjevih memorialov. Foto: Martin Štamcar

"Moj oče ni bil nostalgični poslušalec"

Vodja festivala Hafnerjev memorial Tine Hafner se je pred leti, to je bilo leta 2005, ko je imel komaj 18 let, s sodelavci najprej lotil organizacije Alterfesta. Pri tem jim je s svojim poznavanjem glasbe, festivalske in klubske kulture z nasveti veliko pomagal prav sogovornikov oče, Peter Hafner, sicer srednješolski profesor matematike v Škofji Loki. Pravzaprav so prve festivale soustvarjali.

"Moj oče je bil dober poznavalec alternativne glasbene scene pri nas. Pri njem mi je bilo zanimivo to, da ko je konec 70. let s punkom padel v glasbo, pri tem ni ostal, temveč je bil njegov razpon poznavanja zelo širok. Prav tako pa se tudi ni ustavil v svoji mladosti, ni bil nostalgičen poslušalec, temveč je sledil sodobni glasbeni produkciji," strne Tine Hafner. Festival Hafnerjev memorial se je v desetih letih razvil v prepoznaven kulturno-glasbeni dogodek, ki s svojim programom in obiskovalci prestopa meje lokalnega okolja. Foto: Martin Štamcar

"Glasba je zaznamovala moje otroštvo"

Spominja se tudi, kako je očetova velika ljubezen do glasbe spremljala njegovo otroštvo in se vtisnila tudi vanj.

"Glasba me je zaznamovala zaradi očeta. Še zdaj imamo doma na stotine kaset, CD-jev, vinilk. Spominjam se, kako je bilo – ne glede na to, kam smo šli – jasno, da se moramo domov vrniti do 19. ure, takrat je bila namreč na Radiu Študent na sporedu glasbena oddaja Tolpa bumov (recenzentska glasbena oddaja, op. a.)."

Kasneje, kot pripoveduje Tine Hafner, je ura prihoda domov postala bolj fleksibilna, saj je njegov oče snemanja oddaj na kaseto naučil svojo mamo in tako je zamujeno lahko spremljal tudi kasneje.

Program festivala posega na različna polja glasbe, pa tudi kulture, saj so del njegovega programa tudi literarni večeri, javne tribune ... Na fotografiji je izsek s koncerta skupine Moveknowledgement. Foto: Martin Štamcar

"Oče, festival ti pade"

Tinetov oče je umrl pol leta pred petim festivalom Alterfest. "Ko so ponj prišli pogrebniki in ko sem ga še zadnjič videl, ko je že bil mrtev, sem ga stisnil za roko in rekel: 'Oče, festival ti pade.' To je zletelo iz mene čisto spontano," pripoveduje Tine Hafner.

In res, Alterfest je šel svojo pot in doživel še nekaj izdaj, leta 2009 pa je ob njem nastal še Hafnerjev memorial, ki ob zagonu njegove ustvarjalne ekipe živi še danes. Prvo leto so večino festivalskega občinstva v imenu spomina na Petra Hafnerja sestavljali ljudje, ki so ga poznali, njegovi nekdanji dijaki, sodelavci, prijatelji in sorodniki.

Profesor matematike, ki je vplival na razvoj lokalne scene

Za svojega očeta, profesorja matematike na gimnaziji, pravi, da je bil znamenit škofjeloški lik in velik kulturni, predvsem glasbeni entuziast. "Celo prek matematike je z raznimi dovtipi, anekdotami in svojimi obšolskimi dejavnostmi do določene mere vplival na razvoj lokalne kulturne scene."

"Nacionalno gledano je scena tako močna, kot je močen njen najšibkejši člen. V tem primeru je to periferija, kamor spada Škofja Loka. Razvijanje glasbeno-kulturne scene tudi v teh okoljih ni pomembno le s stališča vzgajanja občinstva, temveč tudi za vzpostavljanje koncertnih možnosti za glasbenike," širši pomen festivala opredeli eden od njegovih snovalcev, njegov vodja Tine Hafner. Foto: Martin Štamcar

Svojevrstni pedagoški pristopi

Zanimivi so bili tudi njegovi pedagoški pristopi, ki so se v obliki zgodb ohranili do danes. Matematiko je znal poučevati tudi na duhovit način, pripoveduje Tine Hafner. Nekaj zgodb, povezanih s svojim očetom v vlogi učitelja, tudi pove.

"Ko je nekoč prišel v razred ob napovedanem pisnem preverjanju znanja in ko je pri enem od dijakov opazil plonk listek, je odhitel do fotokopirnice in se čez nekaj minut vrnil. Vsem je razdelil pole z nalogami običajne velikosti, dijaku, ki je imel namen prepisovati, pa je dal liste, ki jih je pomanjšal na velikost plonk listka, in mu rekel: 'Upam, da bo pravega formata.'"

"Kako ti je všeč prvi album DK?"

"Spomnim se, da mi je eden od očetovih nekdanjih dijakov pripovedoval, kako je enega od dijakov, ki je imel majico z napisom Dead Kennedys, vprašal, kako mu je všeč njihov prvi album. Odgovora ni dobil, saj sploh ni poznal glasbe skupine, katere majico je nosil. Zato je oče po koncu ure odhitel v svoj kabinet, vrnil pa se je s kopijo nekega zapisa o tej punk skupini in tako mladega poučil o glasbi," tudi o izobraževanju onkraj predmeta matematike o svojem očetu pove producent.

Slovenska dvočlanska skupina All Strings Detached. Foto: Martin Štamcar

Festival, ki širi obzorja

Festival se je v desetih letih razvil v prepoznaven kulturno-glasbeni dogodek, ki s svojim programom in obiskovalci prestopa meje lokalnega okolja. Ob tem njegov vodja rad navede besede glasbenega kritika Luka Zagoričnika, ki je na spletni strani SIGIC zapisal: "Festival In Memoriam prof. Peter Hafner nadaljuje v duhu človeka, čigar ime nosi, torej v duhu nenehnega kl(j)ubovanja razmeram v tukajšnji kulturni krajini skupaj z iskanjem tvornih rešitev, podpiranjem kreativnih godb in širjenjem obzorij."

Ena od posebnosti festivala, poleg oblikovanega programa, pa je zagotovo tudi njegova domačnost. Njegov vodja, glasbeni producent Tine Hafner, se na njem namreč pogosto pojavlja še v eni vlogi. Kot gostitelj, saj medtem ko se z glasbeniki na dan koncerta dogovarjajo še za zadnje detajle, v zaodrju pogosto vihti še kuhalnico, če ne on, pa to počne kdo drug iz festivalske ekipe. Nastopajoče tako ob njihovih posebnih željah – ki mu jih sporočijo predhodno in med katerimi so nekatere lahko precej zabavne, kot na primer, da jim priskrbijo čokolado bounty – pričakajo tudi chilli con carne, pasulj ali kaj podobnega.

Iz obrobja v središče

Da pa je dogodek, ki se odvija na periferiji, postal pomemben del nacionalne kulturne produkcije, pa Tine Hafner sklene še z eno potrditvijo, in sicer da Hafnerjev memorial že drugič zapored podpira tudi ministrstvo za kulturo, in sicer v sklopu štiriletnega sofinanciranja projekta.