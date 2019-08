Konec svetovno znanih festivalov v Tolminu? #video

V Tolminu bodo leta 2021 začeli graditi obvoznico, ki bo središče mesta razbremenila tranzitnega prometa. A hkrati bo nova cesta dobesedno prepolovila prizorišče priljubljenih festivalov MetalDays, Punk Rock Holiday in OverJam. Omenjeni festivali v Tolmin vsako leto privabijo 22 tisoč ljubiteljev metala, punka in reageeja z vsega sveta. A tako bo le še naslednje leto, ko bodo festivali na Sotočju najverjetneje potekali zadnjič.

Na direkciji za infrastrukturo trase obvoznice ne bodo spreminjali. Organizatorji festivalov zato že iščejo alternativne rešitve v tujini. Selitev festivalov iz idiličnega Sotočja bo vsekakor pomenila velik udarec tako za obiskovalce kot za tolminski turizem, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

Punk Rock Holiday na Sotočje privabil pet tisoč obiskovalcev

Ulice Tolmina že dopoldne preplavijo množice mladih tujcev. Res je, da smo na vrhuncu turistične sezone, a ta je tu skoraj ekskluzivno glasbeno obarvana, so poročali na Planetu. Trenutno se na sotočju Soče in Tolminke hladi pet tisoč obiskovalcev festivala Punk Rock Holiday. Skupaj z Metaldays in festivalom Overjam so Tolmin postavili na zemljevid glasbenih destinacij.

"Toliko nočitev in toliko ljudi, kot jih pripeljejo festivali brez enega evra vložka iz državnih institucij v eno mesto, je svetovni fenomen," pojasnjuje programski direktor festivala Punk Rock Holiday Andrej Sevšek. Da se splača prepotovati pol Evrope, pa ni kriva samo glasba, ampak kombinacija celotnega paketa, ki ga ponuja Posočje. "Prekrasen pogled na gore, jezera in odlične glasbene skupine. Čudovito je. Torej, zakaj ne?!" pravi obiskovalka Marta Sanchez iz Madrida.

Se festivalski tradiciji ob Soči obeta dokončen konec?

A oglasi za prihodnje leto že napovedujejo zaključek festivalske tradicije. Predvidena trasa tolminske obvoznice naj bi namreč prečkala travnik naravnost po sredini zdajšnjega prizorišča glasbenih festivalov. "V času izgradnje ni možno delati, ko pa bo obvoznica zgrajena, je v času festivalov ne bo možno zapirati, vsaj tako so nam odgovorili. Če izhajamo iz tega, je naslednje leto za nas zadnje," pojasnjuje organizator festivalov v Tolminu Boban Milunović.

Projekt bo še najbolj prizadel domače gostince, ki imajo v času festivalov polne roke dela. Nekateri od njih se zato že sprašujejo o smiselnosti obvoznice. "Kar se tiče tovornjakov, hudega prometa čez Tolmin ni. Konice so v času začetka služb," pravi gostinka Martina Podgornik. Domačine pa že zdaj skrbi, ali bo sploh še kdo zahajal v Tolmin, so še poročali na Planetu.