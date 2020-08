Korejski superzvezdniki so s tem videospotom spisali zgodovino #video

Popzvezdniki BTS so prejšnji konec tedna objavili videospot za svoj novi singel Dynamite in z njim zrušili rekord najuspešnejše premiere na YouTubu. V 24 urah je namreč video zbral kar 101,1 milijona ogledov, kar je največ do zdaj.

Pred tem je bil rekord v lasti njihovih južnokorejskih kolegic, dekliške skupine Blackpink, ki so ob junijski premieri pesmi How You Like That v 24 urah zbrale 86,3 milijona ogledov.

BTS so sicer s pesmijo Dynamite postavili še en mejnik, saj je prva njihova skladba, ki je v celoti v angleščini. "S to pesmijo bi radi svetu prinesli nov val energije, ki jo sredi pandemije covid-19 še kako potrebujemo," so sporočili ob premieri. Dynamite sicer napoveduje njihov nov, peti studijski album, ki naj bi izšel še letos.

Oglejte si še: