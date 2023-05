Konstrakta o Joker Out na Evroviziji: Bili so nepretenciozni in simpatični

Srbska strokovna žirija na letošnjem izboru za pesem Evrovizije je bila edina, ki je našim predstavnikom, skupini Joker Out, podelila najvišje število točk. Žiriji je predsedovala umetnica Ana Đurić - Konstrakta, lanska evrovizijska predstavnica Srbije, ki je za srbski medij Kurir razkrila, kateri izvajalci letošnje Evrovizije so bili njeni favoriti.

To so bili Joker Out in Finec Käärijä, je povedala. "Slovenci so bili nepretenciozni in simpatični," je pojasnila, "Finec pa je bil v mojem slogu."

Dotaknila se je tudi največje kontroverze letošnjega tekmovanja, opazne razlike med tem, za koga so glasovale strokovne žirije in za koga občinstvo. "Obstaja neskladje," je dejala, "Finec je bil ljubljenec občinstva, medtem ko so žirije skladbo Loreen prepoznale kot nekaj, kar si zasluži pozornost." To neskladje je lani občutila tudi sama, po glasovih žirij je bila na 11. mestu, medtem ko je bila po glasovih občinstva četrta.

"Sama nisem naklonjena temu, da nekdo, ki je že zmagal na Evroviziji, znova nastopi tam," je še dejala o letošnjem dogajanju, "v tem primeru je občinstvo že od začetka pristransko, zaradi tega pa tekmovanje ni več pošteno."

