Kdo je 25-letni Nizozemec, ki je zmagal na Evroviziji? #video

Tega ni mogoče opisati z besedami, je po zmagi na tekmovanju za pesem Evrovizije v Tel Avivu povedal nizozemski predstavnik Duncan Laurence. "Resnično so se mi uresničile sanje," je po poročanju STA dejal 25-letni pevec, ki je prepričal s pesmijo Arcade o čustvih, kot so hrepenenje, jeza in ljubosumje.

Obenem je poudaril, da je najbolj pomembno ostati zvest sebi. "Ostani pri tem, kar imaš rad, naredi iz tega največ, čeprav imaš drugačno seksualno nagnjenje, sprejmi in imej rad ljudi takšne, kot so, namesto obsojanja. To je najbolj pomembno sporočilo. In seveda - sanjaj veliko," je dejal.

"Odrasel sem v kraju, ki mu je bila glasba tuja"

Pravo ime letošnjega evrovizijskega zmagovalca je Duncan de Moor, rodil se je 11. aprila 1994 v mestecu Spijkenisse na jugozahodu Nizozemske. "Odrasel sem v kraju, ki mu je bila glasba tuja," je izjavil po zmagi na Evroviziji, "v šolskem sistemu ni bilo prostora zanjo."

Foto: Getty Images

"A to me od glasbe ni odvrnilo," je nadaljeval, "pritegnila me je njena čarobnost, ki mi je omogočala, da se izrazim in povem svojo zgodbo. Imeli smo majhno lokalno gledališče in staro glasbeno šolo, vsak dan sem igral klavir, pisal svoje skladbe in pesmi. Spomnim se, kot da bi bilo včeraj. Bil sem povsem prepričan, da bom glasbenik."

V mladosti je bil žrtev trpinčenja vrstnikov

"Moja mladost ni bila lahka, vrstniki so me ustrahovali in trpinčili in nisem se mogel braniti. Glasba je bila moje varno zavetje, prostor, kjer sem bil prepričan vase in kjer sem lahko svoja čustva spustil na plano," je še povedal Duncan, ki je že pri 16 letih zmagal na prvem tekmovanju talentov in posnel prvo pesem, leta 2014 se je v resničnostnem šovu The Voice of Holland uvrstil v polfinale, kar nekaj časa je živel in ustvarjal v Londonu ter Stockholmu, letos pa je končal "rock akademijo" v nizozemskem mestu Tilburg, kjer se je razvijal kot pevec, skladatelj in producent.

Foto: Getty Images

Pred finalom povedal, da je biseksualec

Na letošnjem izboru za Pesem Evrovizije je od samega začetka veljal za favorita za zmago. Dodatno pozornost je pritegnil na novinarski konferenci po četrtkovem predizboru, ko je odkrito spregovoril o svoji spolni usmerjenosti.

"Preden se je vse to začelo, sem bil ustvarjalec, ki je pesmi pisal v svoji spalnici, Evrovizija pa mi omogoča, da se lahko predstavim tako kot umetnik kot človek," je dejal, "sem namreč veliko več kot umetnik. Sem oseba, človeško bitje, sem biseksualec, sem glasbenik, zavzemam se za stvari. In ponosen sem, da sem dobil priložnost, da lahko pokažem, kaj sem in kdo sem."

Preberite še: