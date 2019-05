Katere države se bodo v finalu Evrovizije pridružile Sloveniji?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po torkovem prvem predizboru, v katerem smo se veselili slovenske uvrstitve v finale, se bo za nastop v finalu nocoj v Tel Avivu potegovalo še 18 držav.

Nastopili bodo predstavniki Armenije, Irske, Moldavije, Švice, Latvije, Romunije, Danske, Švedske, Avstrije, Hrvaške, Malte, Litve, Rusije, Albanije, Norveške, Nizozemske, Severne Makedonije in Azerbajdžana.

V sobotni finale se bo uvrstilo deset držav, ki bodo nastopile ob desetih, ki so bile uspešne v prvem predizboru, Izraelu kot letošnji državi gostiteljici in predstavnikih "velikih petih" - Italije, Francije, Španije, Nemčije in Velike Britanije.

