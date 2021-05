Jure Košir: Še vedno se najraje vračam v 90. leta #video

Ob vašem branju tega prispevka se v ozadju morebiti sliši glasba oziroma je nekje blizu vas naprava, ozvočenje, zvočniki, ki v vaša ušesa pošilja prijetno organizirane in vam ljube zvočne valove. V službi, doma, na poti, med opravki ali med prostim časom – glasba je tako ali drugače pomemben del našega vsakdana. Naj gre za pop, hip hop, stari dobri rock ali ostale različne zvrsti, v končni fazi ni pomembno – kdor ima glasbo zares rad, praviloma investira tudi v kakovostne zvočnike . Na tem področju znamki Harman Kardon že vrsto let ni para.

Pomen glasbe v današnjem življenju je večplasten; tudi tisti, ki se z njo ne ukvarjajo profesionalno, jo iz njim ljubih ter unikatnih razlogov cenijo ter vnašajo v svoje življenje. Glasba je lahko sprostitev, meditacija, odklop, motivacija, umiritev, terapija, krepitev duše, ustvarjalnost – seznam razlogov, zakaj jo imamo tako radi, je lahko resnično neskončen.

Razlika, ki odloča

Standardi ljubiteljev glasbe so še posebej visoki, ko gre za nakup avdio-video opreme, kamor spadajo tudi zvočniki. Vedno želimo čim boljši zvok, želimo začutiti njegovo polnost in, kar je najpomembnejše, želimo, da je resnično podoben originalu. Sistem ozvočenja namreč predstavlja razliko med kvalitetnim in manj kvalitetnim izvajanjem glasbe.

Linija ozvočenja Harman Kardon je cenjena po vsem svetu ter dimenzijo zvoka postavlja na višjo raven. V dimenzijo zvoka, ki vas objame. Zvoka, ki vas popelje. Zvoka, ki vas prevzame. Nekako takole: kot da bi poslušali Nicka Cava (oziroma katerega drugega vam ljubega izvajalca) na vaši obstoječi liniji ozvočenja, ampak bolje.

Njihove prednosti prepoznavajo tako tisti, ki jim je glasba del vsakdana na ljubiteljski ali profesinalni ravni, kot tudi tisti, ki prisegajo pedvsem na kvaliteto ter pri tem ne sprejemajo kompromisov. Ozvočenje znamke Harman Kardon odlikujejo odlične bas linije, čistost zvoka in dovršen dizajn.

Na dobro zvočno izkušnjo poslušanja glasbe prisegajo tudi trije njeni veliki ljubitelji – Jure Košir, Mike Vale in njegova žena Jasna Vale. Različni po profesiji, a podobni po strasti do glasbe, vsi pa prisegajo tudi na vrhunsko linijo ozvočenja – znamko Harman Kardon. S sogovorniki smo opravili pristne intervjuje, v katerih so z nami delili njihove misli o pomenu glasbe v njihovem življenju: kdaj, kje in kako jo največ poslušajo, katere zvrsti imajo najraje ter zakaj prisegajo na Harman Kardon. Zakonca Vale pri znamki izpostavljata predvsem estetiko, medtem ko Jure Košir izpostavlja kvaliteto, kakovost zvočne izkušnje.

Jure Košir: Glasba pomeni zabavo, sproščanje in ustvarjalnost

Legendarni Jure Košir velja za enega naših boljši alpskih smučarjev, njegova športna pot pa je velikokrat zavila tudi v glasbene vode. Vedno nas je znal pozitivno presenetiti. Smučar je bil še v času športne kariere član dveh rap zasedb, Košir's rap team in Pasji Kartel, ki je tudi prva slovenska rap skupina z lastno ploščo. Še pomnite raperski hit Včasih smučam hit, včasih pa počas, ki ga je slovenski sceni predstavil nihče drug kot Jure Košir s svojo ekipo Košir's Rap Team? Tega obdobja se Jure Košir, kot pravi sam, še danes rad spominja in se nazaj na različne načine rad tudi vrača.

Nekdanji vrhunski alpski smučar tudi po karieri ostaja prepoznaven obraz slovenske javnosti in aktiven na številnih področjih, tudi več kot 20 let kasneje pa ima glasba v njegovem življenju veliko vlogo. V prvi vrsti mu predstavlja zabavo, ki ji sledita sproščanje in navdih ustvarjalnosti. Kljub temu, da posluša tudi novodobne pesmi, se z glasbo najraje vrača v čas, ko je slavil po smučarskih strminah.

"Moram biti iskren – največkrat se vrnem na hip hop 90. let, še vedno imam playliste, ki nikoli ne razočarajo. Pa tudi na začetek novega tisočletja se rad vračam. Poslušam vse zvrsti, no, ne ravno vseh (smeh, op. p.). Rekel bom, da poslušam večino glasbenih zvrsti. Zadnje čase poslušam tudi rockersko glasbo, podajam se po njeni alternativni sceni, raziskujem indie rock. Svojo mladost si pa velikokrat prikličem s kakšnimi starejšimi komadi. Ne zelo starimi, ampak starejšimi," razloži dobitnik bronaste olimpijske medalje, ki jo je osvojil leta 1994.

"Moji najmlajši so pokazatelj glasbenih trendov"

Kdaj, kje in kako pa glasbo najraje posluša? "Največkrat jo poslušam v avtu, pa v trenutkih, ko sem sam, med rekreacijo, med tekom. Zadnje čase jo velikokrat poslušam tudi s svojimi najmlajšimi, ker so mi nek pokazatelj tega, kaj v glasbo prihaja, kakšne so novosti, trendi. Rekel bi, da glasbo najraje poslušam s slušalkami. S kvalitetnimi slušalkami se res lahko izklopim iz okolice. Poslušanje glasbe v avtu pa mi je prav tako ljubo. Zdi se mi, da je pri izbiri avtomobila, vsaj meni, izredno pomembno kvalitetno ozvočenje. Veliko časa preživimo v avtomobilu družinsko, vsi skupaj," pove Jure Košir.

Prav v avtomobilu pa se je Gorenjec, ki bo naslednje leto praznoval abrahama, spoznal z znamko Harman Kardon. Zakaj ga je tako in takoj prevzela in zakaj nanjo prisega še danes?

"Znamko sem spoznal v nekem avtomobilu, ki sem ga vozil povsem naključno in je imel ozvočenje Harman Kardon. Tam sem videl razliko in kvaliteto. Takrat, od tedaj je sicer minilo že dobro desetletje, sem se pozanimal o tej znamki. Kvaliteta še danes govori sama zase, ime pa temu sledi," meni.

"Glasba je življenje"

Za razliko od Jureta Koširja se priljubljeni Mike Vale z glasbo ukvarja profesionalno. Štajerski DJ in producent je eden od bolj priljubljenih imen v elektronskem glasbenem svetu in na svetovnem področju elektronske glasbe že uveljavljeno ime. V svetu elektronskih ritmov si je ustvaril ugledno ime, sodeloval je že s števinimi velikimi imeni, med katerimi je tudi veliki Roger Sanchez. Sprva je zaslovel s svojimi odličnimi seti, leta 2011 pa mu je kot producentu uspel velik preboj z originalno produkcijo Pretty Woman. S slednjo je osvojil vrh lestvice Beatport ter bil izbran za najperspektivnejšega izvajalca. Njegova dela se še danes redno uvrščajo med Beatportovo vročo deseterico ter dosegajo visoka mesta na raznoraznih glasebenih lestvicah.

Da mu glasba pomeni življenje, je bil nekako pričakovan odgovor. "Kar nekaj let jo že produciram, kar nekaj sveta sem zaradi glasbe prepotoval. Ja, še vedno jo obožujem. Tudi ženo sem spoznal zaradi glasbe," uvodoma pove uspešen DJ, žena Jasna Vale pa ga dopolni: "To je res, glasba naju pravzaprav združuje oziroma naju je nekako povezala (smeh, op. p.)."

Jasna Vale, ki je tudi menedžerka svojega moža, sicer pa velika modna navdušenka, glasbo najraje posluša zvečer. "Ko se vse umiri, takrat si zavrtim glasbo. Takrat je čas zame ali za naju, če sva oba doma," pove, medtem ko Mike Vale pravi, da glasbo posluša čez cel dan.

Ni ga čez svojo glasbo

Avtor številnih plesnih uspešnic pravi, da najraje posluša svojo glasbo, ki jo sproducira. "Zelo rad pa imam tudi starejšo glasbo 60., 70., 80., tudi 90. let. Doma imam še vedno kar nekaj vinilk," pripoveduje Mike Vale, ki glasbo največkrat posluša v studiu in pa v avtomobilu.

Jasna Vale pa pravi: "Jaz poslušam vse, v zadnjem času poslušam italijansko glasbo, ki mi je zelo pri srcu in všeč. V avtomobilu imam včasih rada tišino. Glasbo najraje poslušam doma – takrat se sprostim, sem v varnem okolju, takrat mi je najbolj prijetno."

In kaj je tisto, kar sogovornika najbolj cenita pri znamki Harman Kardon? "Kar se mene tiče, zagotovo vizualni del, estetika in različne linije ozvočenja so preprosto lepe in se podajo v najino novo hišo. Pri meni je v bistvu to prevladalo," odgovori Jasna Vale, medtem ko Mike Vale, priznani DJ, v duhu složnosti dobrega zakona in rutiniranega dobrega moža doda: "To, kar je žena rekla (smeh, op. p.)."

Odlična glasba v lepi preobleki

Znamka Harman Kardon je eno največjih imen na svetovni avdio sceni, njihove naprave pa med ljudmi po vsem svetu izredno cenjene. Če za Harman Kardon, katere sestrska blagovna znamka je JBL, še niste slišali, gre to najverjetneje pripisati dejstvu, da je manj komercialno izpostavljena.

Včasih specilizirana HiFi znamka Harman Kardon se dandanes specializira tudi v odlične lifestyle produkte. Mednje spadajo razlilčni zvočni sistemi, ki jih med drugim najdemo tudi v priznanih avtomobilih, prenosni zvočniki, mini hišni kino zvočniki, brezžični sistemi, soundbari, slušalke in podobna zabavna elektronika.

Proizvajajo skoraj vse, kar je tako ali drugače povezano z zvokom. Njihova kakovost je v tej cenovni kategoriji neprimerljiva, vrednost kakovosti, ki jo dobite za ta denar, pa izredna.

Unikatna zvočna kulisa

Harman Kardon je znan po revolucionarnem delu na področju zvoka. Njihove zvočnike poleg številnih funkcij odlikuje bogat, dinamičen, poln, podroben in natančen zvok, ki ustreza vsem vrstam žanrov ter ponuja unikatno zvočno kuliso. Zvočni sistemi Harman Kardon so izdelani za ljubitelje akustike, ki ne želijo samo poslušati glasbe, ampak jo želijo slaviti. Pričakujejo vas uravnoteženi visoki in nizki toni, ki se jim pridružujejo natančni basi.

Poleg odlične bas linije in čistosti zvoka se Harman Kardon produkti lahko pohvalijo z dovršenim in elegantnim dizajnom ter so videti kot pravo umetniško delo. Posledično zvočniki lahko predstavljajo tudi dizajnerski dodatek k pohištvu ter popestrijo siceršnji dekor vašega doma.

Trenutno so izdelki Harman Kardon v Sloveniji na voljo izključno v Big Bangu.