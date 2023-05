Joker Out po Evroviziji: Uvrstitev resnično ni najboljša

Člani skupine Joker Out, ki so Slovenijo letošnje leto zastopali na tekmovanju za Pesem Evrovizije v Liverpoolu, so za STA povedali, da z uvrstitvijo v finalu niso zadovoljni: "Uvrstitev resnično ni najboljša, a zares drugega kot to, da smo naredili največ, kar smo lahko, ne moremo."

Kot so dejali v izjavi, so po treh mesecih priprav izjemno utrujeni: "Dali smo vse od sebe, iskreno. Več kot smo pokazali, ne zmoremo. V Evropi smo dosegli rezultate, ki so za nas zelo zadovoljivi, se pravi, na številnih lestvicah smo prišli med najbolj predvajane pesmi. V glasovih tako žirije kot publike se to ni izkazalo popolnoma, čemur ne moremo nasprotovati. Tako pač je. To so dejstva. Ponosni smo, da smo prišli v finale. Že to je zelo lep rezultat."

"Neprijetno je, da Srbija od nas ni dobila niti ene točke"

Slovenija je na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije končala na 21. mestu. "Sodelovalo je 37 držav, tako da smo vseeno prehiteli 16 držav. Nismo dosegli niti približno najboljšega slovenskega rezultata, smo pa absolutno pustili lep pečat tako na tekmovalcih kot na publiki. Jaz verjamem, da si bo leto 2023 evrovizijsko občinstvo zapomnilo kot zelo lepo leto za Slovenijo. Več kot to, da smo Slovenijo lepo predstavili, ne moremo narediti. Z rezultatom ne vem, ali smo zadovoljni. Iskreno je bil cilj to, da dosežemo, da si Slovenijo zapomnijo po lepih občutkih ob naši pesmi. To je to, gremo naprej. Končno se vračamo k igranju instrumentov v živo. Končno gremo nazaj na koncerte. In to že v petek v Umagu," so še povedali.

V finalnem izboru so si prislužili 78 točk, od strokovne žirije jim je največ, 12 točk, namenila srbska strokovna žirija, po nekaj točk so ji namenile še žirije iz Češke, Avstrije, Ukrajine, Hrvaške in Velike Britanije, slednja eno točko. Slovenska komisija je največ točk namenila italijanskemu predstavniku. Občinstvo pa je namenilo 12 točk Hrvaški.

Člani skupine Joker Out so spregovorili tudi o 12 točkah, ki so jih prejeli od srbske žirije: "Srbija nam je dala 12 točk, na kar smo neizmerno ponosni in tudi neizmerno hvaležni. Osebno mi je precej neprijetno, da Srbija od nas ni dobila niti ene točke, glede na to, da je na Evroviziji več kot očitno medsosedsko sodelovanje zelo pomembno. Ampak ja, hvala lepa Srbiji za 12 točk. Mi bomo absolutno ustvarili še kakšno pesem v srbskem jeziku in se vidimo na naši turneji po Srbiji."

Z uvrstitvijo niso zadovoljni

Po finalnem nastopu so spregovorili tudi za STA in povedali, da s samo uvrstijo niso zadovoljni: "Uvrstitev resnično ni najboljša, a zares drugega kot to, da smo naredili največ, kar smo lahko, ne moremo." Ob tem so spomnili na nemško zastopnico, ki je, kot so poudarili, bend, ki je pred Evrovizijo imel lastno turnejo po Južni Ameriki, pa so tokrat pristali na zadnjem mestu. "Evrovizija je res šov, ki zajema toliko enih nepredvidljivih momentov, na katere se ne da vplivati," so poudarili.

"Pripravljeni smo sprejeti to, da nismo dovolj dobri za sam vrh tega evropskega tekmovanja, hkrati pa smo videli, da smo po vseh standardih − 'streamingih', predvajanjih, poslušanjih na radiih, vabilih na koncerte in odzivih drugih izvajalcev − poželi veliko zanimanja tudi v mednarodnem okolju." Poudarili so, da so Slovenijo "predstavili v lepi luči".

Slavila švedska predstavnica Loreen

Na letošnjem izboru je sicer ponovno slavila švedska predstavnica Loreen s pesmijo Tattoo, ki je na Evroviziji zmagala že leta 2012, takrat s skladbo Euphoria.