Jasmina Stavrosa bodo pokopali v Splitu

Pogreb bo v soboto ob 12.30 uri na splitskem pokopališču Lovrinac.

Še posebej se zahvaljujejo zdravnikom in medicinskim sestram zagrebške bolnišnice

"Prijatelje, sorodnike in znance obveščamo, da nas je v 68. letu, s sprejetimi svetimi zakramenti, nenadoma zapustil in se preselil v nebesa naš ljubljeni mož, oče, dedek, brat, zet, svak, bratranec, prijatelj, kolega, glasbenik in pevec Jasmin Stavros. Slovo in pogreb našega dragega bosta v soboto, 6. maja, ob 12.30, v Splitu, na pokopališču Lovrinac. Ura pogrebne maše bo znana na pogrebu," je zapisano v osmrtnici.

"Zahvaljujemo se vsem, ki so bili ob nas v teh težkih trenutkih, še posebej zdravnikom in medicinskim sestram bolnišnic Sestara milosrdnica Rebro in Jordanovac v Zagrebu. Počivaj v miru božjem! Žalujoči: žena Žarka, sinova Milo in Krešimir, vnuk Milo, brat Boro in žena Tamara ter ostali žalujoči svojci in prijatelji," še piše.

"Adijo, oče"

Njegov sin Milo Stavros je ob objavi osmrtnice zapisal "Adijo, oče".

"Kralj zabave", kot so ga klicali, je umrl v sredo ob 21. uri zvečer za posledicami težke bolezni. Boril se je z rakom kosti, zdravili pa so ga v zagrebškem kliničnem centru Rebro. Njegov menedžer Ljubo Šeperić je za hrvaški portal 24sata povedal, da je zaspal.

