Jared Leto, faliran Joker, je hotel preprečiti film s Joaquinom Phoenixom #video

Pred Joaquinom Phoenixom je slavnega Jokerja upodobil Jared Leto, ki je za razliko od ostalih igralcev, ki so se prelevili vanj, požel več negativnih kritik kot pozitivnih. A sam očitno meni, da se je odrezal dobro, in je bil užaljen, ker je šla naslednja vloga Phoenixu.

Joaquin Phoenix se je z izjemno upodobitvijo Jokerja, zaradi česar mu mnogi že napovedujejo oskarja, pridružil dvema igralcema, zaradi katerih je ta lik postal legendaren: Jacku Nicholsonu in Heathu Ledgerju.

Ker se je Jack tako dobro odrezal kot Joker, je Heath čutil izjemen pritisk in se še posebej posvečal pripravi vloge Jokerja v filmu Vitez teme iz leta 2008. Na koncu ga je odigral tako dobro, da je zanj (sicer posthumno) prejel oskarja.

Joaquin je po Jacku in Heathu spet poskrbel za odličnega Jokerja. Foto: IMDb

Čakal na svojega, zato hotel ustaviti Joaquinovega

A naslednji slavni igralec, ki mu je pripadla ta čast, se tega ni lotil tako zagreto in temeljito. Jared Leto je bil kot Joker v filmu Odred odpisanih izpred treh let povprečen, po mnenju kritikov pa precej slab.

Ni znano, ali so ga sprva hoteli za dlje časa obdržati kot Jokerja, a The Hollywood Reporter piše, da naj bi mu studio Warner Bros. obljubil lasten Jokerjev film, medtem pa prižgal zeleno luč režiserju Toddu Phillipsu, ki je to vlogo v istoimenskem filmu dodelil Joaquinu Phoenixu. Ko je Leto izvedel za načrte studia, naj bi se trudil, da filma sploh ne bi posneli, besnel pa naj bi celo nad svojo agencijo, ki ima pod okriljem tudi Phillipsa. Po njegovem mnenju bi mu morali prej povedati za nove Jokerjeve načrte, jih ustaviti ter se bolj boriti za njegovo verzijo.

Medtem naj bi pri Warner Bros. mislili, da bo Phillipsov Joker manjši film z majhnim proračunom, ki bo pretemačen za večji uspeh, a se je zgodilo prav nasprotno.

Jared se ni izkazal že med snemanjem. Foto: IMDb

A prepričal ni že v Odredu odpisanih

Čeprav se morda ni zdelo tako, naj bi se Leto precej trudil z Jokerjem v Odredu odpisanih, pri čemer je celo hotel ustrahovati svoje soigralce: Margot Robbie je poslal živo podgano, Willu Smithu naboje, celotni zasedbi pa med vajami kar mrtvega prašiča.

Studiu menda to ni bilo všeč, režiserju Davidu Ayerju pa niti njegova upodobitev Jokerja, kar naj bi bil tudi razlog, da mu je na koncu v filmu namenil zgolj deset minut.

Dodaten pokazatelj, da ni prepričal kot Joker, je tudi prihajajoči film Birds of Prey, spinoff, osredotočen na Robbiejin lik Harley Quinn, ki je načrtovan za leto 2021. Tudi v tem so povsem pozabili na Letovega Jokerja.

