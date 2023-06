Imago Sloveniae začenja 35. sezono poletnega festivala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V okviru istoimenskega festivala in Poletja v Stari Ljubljani bo do 22. septembra na sporedu okrog 70 koncertov, na katerih bo nastopilo kakšnih 600 glasbenikov iz 24 držav. Foto: STA

Ustanova Imago Sloveniae in Staroljubljanski zavod za kulturo bosta nocoj na Kongresnem trgu začela 35. sezono mednarodnega festivala Imago Sloveniae in Poletja v stari Ljubljani. Na koncertu opernih arij bo nastopil Simfonični orkester SNG Maribor z dirigentom Simonom Krečičem in solisti.

V program koncerta so prepletli odlomke iz pretežno italijanske operne tradicije, ki jih bodo ob spremljavi orkestra izvedli prvaki mariborske operne hiše Rebeka Lokar, Andreja Zakonjšek Krt, Martin Sušnik in Jaki Jurgec. Posebna gostja bo mlada harfistka Evelin Greblo, ki je lani na tekmovanju Virtuosos V4+ v Budimpešti zastopala Slovenijo kot najmlajša tekmovalka sezone.

S koncertnim programom se bodo poklonili tudi letošnjima obletnicama skladateljev Lucijana Marije Škerjanca in Sergeja Rahmaninova, so sporočili iz Imaga Sloveniae.

Nocojšnji večer ob odprtju je hkrati del festivala Junij v Ljubljani, poletno koncertno sezono pa je v sredo v ljubljanski stolnici uvedla moška zasedba Vokalne akademije Ljubljana pod vodstvom Stojana Kureta. Izvedli so glasbo iz kornih knjig škofa Tomaža Hrena, ki so jo ustvarili znani in manj znani skladatelji predvsem s severa Italije.

V nadaljevanju sezone, v kateri bo večina koncertov v Mestnem muzeju Ljubljana, bodo med drugim nastopili nemški duo violončelist Reinhard Latzko in pianist Philipp Scheucher, portugalski klavirski duo Martim Almeida in Bernard Santos, Luca Magni trio iz Italije ter Ensemble.si, ki ga sestavljajo mednarodno najuspešnejši slovenski glasbeniki v tujini. Nastopil bo tudi indonezijski zbor The Archipelago Singers.

Konec avgusta se bodo pridružile še tradicionalne Noči v stari Ljubljani, ki jih bo odprla ljubljanska operna hiša s svojimi ansambli.