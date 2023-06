Neprijeten pripetljaj slavne pevke med koncertom: pojedla je žuželko #video

33-letna pevka je med koncertom predstavila najnovejšo članico svoje skupine, pianistko Karino DePiano, nato pa se obrnila, si pokrila usta in se začela dušiti. "Pravkar sem pogoltnila žuželko. Zelo mi je žal," je pojasnila oboževalcem. Ti so v trenutku utihnili in se prestrašili. "V redu je. Samo neumno je," je še dejala in se pošalila: "Slastno."

Del njene turneje je tudi slovenski plesalec

"Ali obstaja možnost, da nihče od vas tega ni videl?" je vprašala oboževalce in dodala, da se bo to med koncertom zagotovo še ponovilo, saj je v zraku "ogromno žuželk". "Kakorkoli, to je bilo zabavno," je sklenila.

Taylor Swift trenutno potuje po Ameriki v sklopu turneje Eras Tour, del katere je tudi slovenski plesalec Jan Ravnik.

Slovenski plesalec Jan Ravnik na desni strani priljubljene pevke Taylor Swift Foto: Guliverimage

S pevcem skupine 1975 sta se razšla

Priljubljeno pevko, ki se je pred kratkim razšla z britanskim igralcem Joejem Alwynom, so maja povezovali s pevcem skupine 1975 Mattyjem Healyjem. Od začetka meseca so ju skupaj večkrat opazili v javnosti, Healy pa se je udeležil tudi več njenih koncertov. Kot poroča revija People, se je par po enem mesecu zveze pred kratkim razšel.

Na koncertu skupine 1975 na Danskem so pred kratkim opazili, da je Healy med nastopom poljubi varnostnika, in začela so se pojavljati namigovanja, da sta se s Swiftovo razšla, zdaj pa je to potrdil tudi vir blizu para: "Imela sta se lepo, ampak nista več romantično povezana."

Matty Healy shared a kiss with the security guard at The 1975 concert tonight.



pic.twitter.com/fla59kgtey — Pop Base (@PopBase) June 3, 2023

