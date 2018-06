Gremo na festival Pivo in cvetje Laško!

Oglasno sporočilo

Rezervirajte si podaljšan vikend od četrtka, 12., do nedelje, 15. julija za festival Pivo in cvetje Laško , največji glasbeni in turistični dogodek v Sloveniji. Štiriinpetdeseti festival bo tudi letos nedvomno vrhunec glasbenega poletja.

Isaac Palma letos prvič gost festivala Pivo in cvetje Laško. Festival ostaja najbolj pester med vsemi slovenskimi turistično - glasbenimi dogodki, saj ponuja zvrsti tako rekoč za vse okuse, od popa do rocka, od elektronske plesne glasbe do narodnozabavnih napevov. Letošnji festival boste obiskovalci lahko spremljali na štirih glasbenih odrih. Jubilejnik bodo tokrat zavzeli glasbeniki popularne glasbe, med njimi omenjamo le nekaj vročih domačih in tujih imen, vse bolj priljubljenega slovenskega Argentinca Isaaca Palmo, pa v Veliki Britaniji delujočo Ino Shai, od tujih pa v Laškem vedno toplo pozdravljenega Petra Graša. Oder Zlatorog ostaja rockerska meka festivala Pivo in cvetje Laško, medtem ko je oder Malt, letos na šolskem košarkarskem dvorišču, namenjen ljubiteljem elektronske plesne glasbe. Na odru Laščan na občinskem dvorišču boste obiskovalci deležni tradicionalnega etnografskega programa in narodnozabavne glasbe. Ta bo v duhu pravih, pristnih slovenskih veselic. Skupaj bo v Laškem okoli 60 vrhunskih glasbenih dogodkov, med katerimi velja posebej omeniti tudi nastope pihalnih skupin in izjemno bogatega etnografskega ter kulturnega programa. Eden vrhuncev festivalskega dogajanja ostaja sobotna veličastna multimedijska predstava, ki z naslovom Narava – vir čudovitih zgodb prinaša zgodbo boja ognja in vode ter večnega kroženja v naravi, ob 22h.

Legende na odru Zlatorog

Petar Grašo ostaja eden najbolj priljubljenih glasbenih izvajalcev pri nas. K zvesti publiki v Laško se še posebej rad vrača.

Organizator festivala Pivovarna Laško Union pripravlja na festivalski četrtek, 12. julija, na odru Zlatorog glasbeno tekmovalni spektakel legendarnih glasbenih zvezd iz regije nekdanje skupne države, ki v tem času zabavajo TV gledalce. Njihov pomladno – poletni troboj postaja vse bolj napet. Bi se lahko zgodilo, da ostaneta le še dva? Veliki finale bo odločen prav na odru Zlatorog. Snemanje odrskega dogajanja bo do sedaj največje snemanje oglasnega spota pri nas, soustvarjali pa ga boste tudi vi - obiskovalci. Lahko si obetate nadvse zanimivo presenečenje in razkritje kdo od »velikih« si bo lahko pripel prestižno zmago in si natočil priljubljeno slovensko pivo.