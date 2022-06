Parni Valjak našel zamenjavo za Akija Rahimovskega? #foto

Po smrti Rahimovskega februarja letos je Rudan s skupino nastopil že večkrat, med drugim februarja v razprodani zagrebški Areni, kjer je s svojim glasom povsem navdušil poslušalce.

Nastopil je v dveh tekmovalnih oddajah

"Ta informacija do mene še ni prišla. Ne vem, kaj naj rečem, le da mi je bilo v veliko čast nastopiti z njimi. Kaj bodo naredili fantje, je odvisno od njih," je o poročanju medijev, da bo nadomestil Akija, povedal Rudan. Dodal je: "To je zelo velika obveza in čast."

21-letni Filip Rudan se z glasbo ukvarja že od šestega leta. Prvo besedilo je napisal pri 14 letih. Njegovi glasbeni vzorniki so Shawn Mendes, Ed Sheeran in Toše Proeski, glasbeni slog pa pop. Zelo rad poje balade. Zagrebčan se je občinstvu predstavil že v dveh tekmovalnih oddajah, v obeh mu je zmaga ušla za las. Leta 2018 je nastopil na Supertalentih, leta 2020 pa v šovu The Voice – najlepši glas Hrvaške

Ni še odločeno, kako in s kom naprej

Novico je komentiral tudi kitarist in vokalist skupine Husein Hasanefedić, ki je dejal, da se skupina Parni valjak še ni odločila, kako in s kom naprej. Strinjajo se, da ne bodo šli pod raven, ki si jo je skupina postavil v 46 letih obstoja na sceni. "O tem, ali gremo naprej ali ne, bomo začeli razmišljati po poletju. Želimo nadaljevati, nič pa še ni dogovorjeno. Vse je mogoče, a nič še ni odločeno," je dejal Hus in dodal, da ima Rudan res določene prednosti, v igri pa so tudi drugi pevci, ki so nastopili na zagrebškem koncertu, kot sta Nermin Puškar in Noah Rupić, sin pevke Tine Kresnik.

