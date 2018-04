Evrovizijske stavnice Sloveniji napovedujejo poraz

Letošnje evrovizijske stavnice Sloveniji ne napovedujejo višav. Sprva so slovensko predstavnico uvrščale celo na zadnje mesto, trenutno je na 15., kar pa je premalo za uvrstitev v finale. Na prvem mestu še vedno ostaja Izrael, med favoriti pa so tudi Španija, Bolgarija in Češka.

Foto: Mediaspeed

Po zadnjih stavnih napovedih se največ evrovizijskih glasov obeta Izraelu, ki že od začetka kraljuje na prvem mestu lestvic. Slab mesec pred izborom evrovizijske popevke, ki bo 8., 10. in 12. maja na Portugalskem, je že znano, da bo nastopilo 43 držav, od tega 12 v prvem in 18 v drugem polfinalnem večeru, ko bo nastopila tudi Slovenija.

Velikih pet, ki vključujejo Nemčijo, Francijo, Italijo, Veliko Britanijo in Španijo, letos pa tudi gostiteljico Portugalsko, imajo, kot je to že v navadi, zagotovljeno mesto v velikem finalu.

Izrael produkcijsko najmočnejši

Netta, ki bo na Pesmi Evrovizije 2018 zastopala Izrael, je bila marca ena najbolj zaželenih in iskanih evrovizijskih predstavnikov na spletu, saj se je na aktualni evrovizijski lestvici zavihtela na prvo mesto. "Moja pesem je zabavna, z noto elektronike in govori o odnosu med moškim in žensko," pravi pevka, ki vzbuja pozornost z unikatno elektronsko glasbeno produkcijo, vokalom in atraktivnim videzom.

"Ni lahko biti v prvi vrsti takšen, kot si, poleg tega pa tudi vedeti, o čem govori tvoja pesem in biti zato izjemno samozavesten. Vem, da me veliko ljudi ne sprejema," dodaja Netta, ki bo Izrael predstavljala s skladbo Toy.

Netta pozornost vzbuja z nenavadnim načinom petja. Foto: YouTube

Sloveniji, ki jo bo Lea Sirk s skladbo Hvala ne zastopala v drugem polfinalnem večeru, stavnice ne obljubljajo visoke uvrstitve. Lea, ki se zaradi promocij trenutno mudi v evropskih državah, pravi, da se bo kljub stavnim napovedim maksimalno potrudila na gostovanjih, pri tem pa dodaja, da so z ekipo že nanizali mnogo idej za polfinalni nastop.

Ob vprašanju, ali lahko pričakujemo drugačen nastop, Lea poudarja: "Osnova in koncept nastopa ostajata enaka, popravili smo samo detajle. Nočem, da se rdeča nit spreminja na evrovizijskem odru, saj je tudi na Emi delovala."

Lea Sirk: Pa kaj, naj bo zadnje mesto!

L Lea se z evrovizijskimi stavnicami ne obremenjuje in obljublja samozavesten nastop. Foto: Mediaspeed ea se je zadnje dni mudila v Izraelu, kjer je s svojo izvedbo navdušila zbrane.

"Najprej sem mislila, da bo bolj sproščeno vzdušje nekakšnega lokala, šele nato sem dojela, da je to pravo televizijsko snemanje pred pet tisoč poslušalci. Nisem mogla verjeti, ko so z mano peli refren," je po izraelski promociji ganjeno povedala Lea.

To, da Sloveniji pripisujejo mesto proti koncu lestvice, Leo pred polfinalom ne bremeni. "Pa kaj? Naj bo zadnje. Svoj nastop bom izpeljala profesionalno in na odru ne bom nihče drug kot Lea Sirk, ki jo že poznate," je povedala za evrovizijski portal ob rezultatu stavnic in razkrila, da so za Slovenijo že posneli evrovizijsko razglednico.

"Slovenija bo dihala z mano!"

"Letela sem na portugalski otok Faial, kjer smo z ekipo posneli manj kot minuto dolg video, ki se bo pred mojo skladbo poklonil temu prelepemu otoku in njihovi kulturi. Komaj čakam, da vidite razglednico," je sklenila Lea Sirk, ki so ji najbolj všeč pesmi Belgije, Češke in Izraela.

Lea ob pripravah suvereno dodaja: "Za Slovenijo sem prepričana, da bo zadihala z mano, pa četudi ne bo hotela."