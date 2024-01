Evrovizijska afera: KPK preiskuje letošnji izbor

Pojavili so se očitki, da so na RTV Slovenija pevko Raiven za letošnjo evrovizijsko predstavnico izbrali mimo pravil, ki so jih postavili sami.

Po poročanju medija N1 je komisija za preprečevanje korupcije (KPK) v začetku januarja prejela prijavo z očitki o domnevnih nepravilnostih pri izvedbi javnega natečaja za izbor letošnjega predstavnika na evrovizijskem tekmovanju. Da se z zadevo ukvarjajo, so za N1 potrdili tudi pri KPK.

Komisija ni želela navesti podrobnosti prijave, po navedbah N1 pa naj bi šlo za nepravilnosti oziroma neupoštevanje pravil izbora, ki so jih na RTV postavili sami. V oktobra lani objavljenem vabilu glasbenikom, naj se prijavijo na nacionalni evrovizijski izbor, so namreč navedli, da bo ta potekal januarja v TV-oddaji, v kateri bodo predstavili največ štiri skladbe, uvrščene v ožji izbor. Te skladbe naj bi razkrili do 11. decembra, a se to ni zgodilo, ker so že 5. decembra sporočili, da je izbor opravljen, teden dni pozneje pa razkrili, da na Evrovizijo potuje Raiven.

Odgovorni urednik razvedrilnega programa Televizije Slovenija Vanja Vardjan je nato v medijih pojasnjeval, da je Raiven v preliminarnem izboru tako premočno vodila pred drugimi izvajalci – teh naj bi bilo več kot sto –, da se jim je zdelo nesmiselno prirejati izbor. Raiven pa je medtem v intervjujih razlagala, da so jo k sodelovanju povabili z RTV, kar pomeni, da se ni prijavila na razpis kot preostali glasbeniki.

Tako je med izvajalci, ki so se prijavili na razpis RTV Slovenija, nato pa ostali praznih rok, slišati precej očitkov na račun RTV Slovenija, ki da ni igrala po lastnih pravilih. Na družbenem omrežju Threads je pevka Astrid, ki je, mimogrede, tako kot Raiven tudi harfistka, razkrila, da je bila med več kot 150 izvajalci, ki so svoje skladbe prijavili prek razpisa. "Raiven ni bilo med njimi, ker je bila povabljena interno," je zapisala Astrid in nadaljevala, da bi morali 12. decembra izvedeti, katere štiri skladbe se bodo predstavile v oddaji Misija Malmö, nato pa so teden pred tem izvedeli, da je letošnji predstavnik že izbran. "Mi nismo dobili niti maila z razlago," je dodala.

