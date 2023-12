Prejšnji teden so s Televizije Slovenija sporočili, da so se na podlagi glasov mednarodne strokovne komisije odločili, da tudi letos interno izberejo izvajalca, ki nas bo zastopal na 68. tekmovanju za Pesem Evrovizije v švedskem Malmöju.

"Zelo smo veseli, da se po lanskem izjemnem uspehu skupine Joker Out, ki polni koncertne dvorane po Evropi, ponovno podajamo na evrovizijsko pot," so zapisali v sporočilu za javnost in dodali: "Pred predstavitvijo izvajalca lahko izdamo zgolj to, da verjamemo, da se bo Slovenija tudi letos v slovenščini suvereno predstavila Evropi."

Slovenska žirija izbrala pet najboljših skladb

Predstavnika so izbrali na podlagi javnega poziva za prijavo skladb, ki so ga objavili v oktobru. Pesem sta ocenili dve strokovni komisiji, med njima ena mednarodna. Žirija je ocenila tudi skladbe avtorjev, ki jih je k sodelovanju povabila RTV Slovenija.

"Izbirali smo na način, da ni pomembno samo, da si nekdo zelo želi iti tja, ampak da ima nekdo že neko zgodbo, s katero bo tja odpotoval. Kot vemo, se Evrovizija tudi gleda in se zelo intenzivno odvija tudi na družbenih omrežjih," je o letošnjem predstavniku povedala vodja slovenske delegacije tekmovanja za Pesem Evrovizije Maša Kljun.

Med prijavljenimi skladbami je slovenska žirija izbrala pet skladb, nato pa je mednarodna žirija odločala, katera je najboljša. "Ko so se točke preštele, je en izvajalec oziroma izvajalka zbral več kot polovico vseh točk in takrat je bilo jasno, da ni tekmovanja, ampak že imamo izvajalca oziroma izvajalko za Pesem Evrovizije," je izbor predstavnika pojasnil odgovorni urednik razvedrilnega programa Vanja Vardjan.

Skladba bo predstavljena 20. januarja 2024

Izbrani izvajalec bo skladbo, s katero bo Slovenijo zastopal na evrovizijskem izboru v Malmöju, predstavil v posebni televizijski oddaji 20. januarja 2024. Pesem bo tako kot lansko leto v slovenščini.

68. tekmovanje za Pesem Evrovizije bo sicer potekalo 7., 9. in 11. maja na Švedskem, od koder prihaja letošnja zmagovalka Loreen. Svoje predstavnike so doslej izbrale že Belgija, Ciper, Francija, Grčija in Nizozemska.

