V italijanskem Torinu poteka prvi polfinale letošnjega izbora za pesem Evroviziji. Na odru dvorane PalaOlimpico so že nastopili slovenski predstavniki, skupina LPS s skladbo Disko.

Vokalist Filip Vidušin, bobnar Gašper Hlupič, Mark Semeja na električni in Zala Velenšek na bas kitari ter klaviaturist Žiga Žvižej, so pred nastopom obljubili, da bodo dali vse od sebe ter upali na čim boljšo uvrstitev.

Kaj pa so na njihov nastop porekli evropski gledalci? To je nekaj odzivov s Twitterja:

#Eurovision Non male la Slovenia 🇸🇮 nostalgica anni 70. Buono il cambio di ritmo. — Nicola Fronticelli Baldelli (@BaldelliNicola) May 10, 2022

"Slovenija ni slaba. Nostalgija 70. let. Dobra sprememba ritma."

Slovenia : He can't sing, but otherwise actually not bad. Easily best so far. #Eurovision — Dave Munro (@ThadrinBB) May 10, 2022

"Ne zna peti, sicer pa niso slabi. Najboljši do zdaj."

no but I'll actually be so upset if slovenia doesn't qualify #eurovision — hannah 🪐 | 🇲🇩🇫🇷🇺🇦 (@vietatomorire) May 10, 2022

"Res me bo razočaralo, če se Slovenija ne kvalificira."

Ok, la band della Slovenia la prenoto per il mio futuro matrimonio #Eurovision — S.🦔 (@Star__is) May 10, 2022

"Ok, skupino iz Slovenije bom rezervirala za svojo poroko."

Slovenia 🇸🇮 #SVN deserves more. I like how classy is the vocalist and I think he’s only 17. I like this suit BTW. Slovenia won’t classify #Eurovision — Ferdie Balderas (@indieferdie) May 10, 2022

"Slovenija si zasluži več. Všeč mi je, kako eleganten pevec in mislim, da ima le 17 let. Všeč mi je tudi njegova obleka. Ne bodo pa se uvrstili v finale."

V vsakem polfinalu deset vstopnic za sobotni finale

V prvem polfinalu ob Sloveniji nastopajo še predstavniki Albanije, Latvije, Litve, Švice, Ukrajine, Bolgarije, Nizozemske, Moldavije, Portugalske, Hrvaške, Danske, Avstrije, Islandije, Grčije, Norveške in Armenije, v četrtek pa bo na drugem polfinalnem večeru nastopilo še 18 držav.

Vsi nastopajoči v prvem polfinalu:

1 / 17 Albanija: Ronela Hajati - "Sekret" 2 / 17 Latvija: Citi Zēni - "Eat Your Salad" 3 / 17 Litva: Monika Liu - "Sentimentai" 4 / 17 Švica: Marius Bear - "Boys Do Cry" 5 / 17 Slovenija: LPS - "Disko" 6 / 17 Ukrajina: Kalush Orchestra - "Stefania" 7 / 17 Bolgarija: Intelligent Music Project - "Intention" 8 / 17 Nizozemska: S10 - "De diepte" 9 / 17 Moldavija: Zdob și Zdub & Advahov Brothers - "Trenulețul" 10 / 17 Portugalska: Maro - "Saudade, saudade" 11 / 17 Hrvaška: Mia Dimšić - "Guilty Pleasure" 12 / 17 Danska: Reddi - "The Show" 13 / 17 Avstrija: Lumix feat. Pia Maria - "Halo" 14 / 17 Islandija: Systur - "Með hækkandi sól" 15 / 17 Grčija: Amanda Georgiadi Tenfjord - "Die Together" 16 / 17 Norveška: Subwoolfer - "Give That Wolf a Banana" 17 / 17 Armenija: Rosa Linn - "Snap"

V sobotni finale se bo iz vsakega polfinala uvrstilo po deset držav, ob njih pa še "velikih pet" – gostiteljica Italija ter Francija, Nemčija, Španija in Velika Britanija, ki se v finale uvrstijo neposredno.

Vse tri evrovizijske večere bodo vodili italijanski televizijski voditelj Alessandro Cattelan, pevka Laura Pausini in v Libanonu rojeni britanski pevec Mika.

Preberite še: