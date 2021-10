Eden najuspešnejših slovenskih glasbenikov izdal nov album

Oglasno sporočilo

Na novem albumu V naju še verjamem sta tudi že zelo uspešna singla Meni dobro je in pa V naju še verjamem, pri katerem je Jan združil moči s priljubljeno Marjetko Vovk, pevko priznanega tandema Maraaya. Videospot za to zelo življenjsko ljubezensko pesem je v enem mesecu dosegel skoraj pol milijona ogledov, kar je vsekakor odlična popotnica za Janov novi album.

Plestenjak, ki rad preseneča, je že lani združil moči z Mercatorjem in partnerstvo se nadaljuje tudi ob izidu njegovega 15. albuma, ki je ekskluzivno in brezplačno na voljo za uporabnike mobilne aplikacije Moj M. Za zveste oboževalce je to zagotovo novica dneva, kajti od zadnjega Janovega albuma so pretekla tri leta, ki jih je glasbenik izkoristil tudi za ustvarjanje v studiu.

Oboževalci bodo tako prepevali ob 11 novih pesmih izkušenega glasbenega mačka, ki v bogati karieri navdušuje številne poslušalce doma in po svetu, pohvali pa se lahko z zavidljivim številom uspešnic, koncertov in videospotov – najnovejši z Marjetko je namreč že njegov 48.

Brezplačno aplikacijo Moj M, kjer lahko od danes ekskluzivno dostopate do Janovega že 15. albuma, si lahko prenesete tukaj.

Naročnik oglasnega sporočila je Mercator d.d.