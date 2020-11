Prvi dan letošnjega septembra je presenetil s smrtjo slavnega didžeja Ericka Morilla, ki so ga našli mrtvega na njegovem domu v Miami Beachu. Sprva ni bilo jasno, zakaj je umrl, zdaj pa so rezultati pokazali, da se je zastrupil.

Mrliški oglednik je potrdil, da je 49-letni didžej Erick Morillo umrl zaradi akutne zastrupitve s ketaminom, sintetičnim disociativnim anestetikom. Dodali so, da je šlo za nesrečo in nenamerno zastrupitev.

Morilla so našli mrtvega na njegovem domu 1. septembra, le nekaj tednov po tem, ko je bil obtožen spolnega napada na neko didžejko, katere ime ostaja anonimno.

Dokazi ob pregledu posilstva so potrdili, da je šlo za DNK svetovno znanega didžeja, vendar je Morillo zanikal vse obtožbe napada in posilstva in je ves čas sodeloval s policijo.

Na sodišču bi se moral v zvezi s tem zglasiti le nekaj dni po smrti.

Kolumbijsko-ameriški glasbenik je zaslovel leta 1993, ko je pod psevdonimom Reel 2 Real izdal uspešnico I Like to Move It. V svoji dolgi in uspešni karieri je večkrat obiskal tudi Slovenijo.