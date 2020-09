Umrl je svetovno znani didžej Erick Morillo.

V Miamiju je v 50. letu starosti umrl svetovno znani didžej Erick Morillo. Njegovo truplo so preiskovalci odkrili danes zjutraj. Glasbenik je zaslovel v 90. letih s svojim hitom I Like To Move It. Okoliščine smrti didžeja, ki je večkrat obiskal tudi Slovenijo, trenutno še niso znane.

Truplo 49-letnega didžeja Ericka Morrila so danes zjutraj odkrili na Miami Beachu, poroča ameriški tabloid TMZ. Okoliščine njegove smrti še niso znane, do zdaj so preiskovalci sporočili le, da so okrog 10.40 po lokalnem času prejeli klic na pomoč, na kraj dogodka pa so takoj poslali svojo ekipo.

Spolnega napada in posilstva ga je obtožila didžejka

Kolumbijsko-ameriški glasbenik je zaslovel leta 1993, ko je pod psevdonimom Reel 2 Real izdal uspešnico I Like to Move It. Do njegove smrti je prišlo samo nekaj tednov po tem, ko so ga v Miamiju aretirali zaradi obtožb o spolnem napadu in posilstvu.

Morilla je spolnega napada in posilstva obtožila didžejka, katere ime ostaja anonimno, dokazi ob pregledu posilstva pa so potrdili, da gre za DNK 49-letnega zvezdnika. Svetovno znani didžej, ki je večkrat obiskal tudi Slovenijo, bi se moral zaradi omenjenih obtožb na sodišču zglasiti ta petek.