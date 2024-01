Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dua Lipa, priljubljena angleška pevka albanskih korenin, bo nastopila v puljski Areni, poroča spletni portal Istarski.hr. Napovedala je kar dva koncerta, prvi bo 8. junija, drugi dan zatem.

Puljska Arena, eno najlepših koncertnih prizorišč v naši bližnji okolici, bo letos gostila še nekaj velikih glasbenih imen, potrjeni so koncerti Avril Lavigne, Simple Minds in Lennyja Kravitza, vse glasnejše pa so tudi govorice, da prihajajo italijanski rock zvezdniki Måneskin.

