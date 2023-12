DJ Umek z edinstvenim spektaklom #video

Uroš Umek, bolj znan kot DJ Umek, je svojo 30-letnico delovanja praznoval v okviru Kurzschlussa, kjer je že tradicionalni gost. Kot je obljubil že pred meseci, je pripravil edinstven in unikaten šov – še nikoli slišano in videno retrospektivo svojih 30 let delovanja.

Kot je povedal, se ob tem jubileju počuti: "Starega, ampak hkrati zelo dobro, ker je to ena velika prelomnica v mojem življenju oziroma karieri, in sem vesel, da sem po vseh teh letih še vedno tukaj."

V retrospektivi je preigral vseh 30 let svojega tehno ustvarjanja, za mešalno mizo so se mu pridružili prijatelji, didžeji iz celega sveta.

Kaj je DJ Umek povedal o svoji 30-letnici delovanja, si oglejte v spodnjem posnetku:

V novem letu želi čim več časa preživeti z družino

Njegovi načrti za prihodnje leto so, kot je povedal: "Podobni kot vsako leto, torej vrteti na dobrih festivalih, delati glasbo, preživeti čim več časa z družino in uživati v tem, to je to".

Na zabavi ob 30-letnici ga je podprla tudi njegova žena Senka Umek, s katero sta poročena od leta 2019.

Senka in Uroš Umek Foto: STA

