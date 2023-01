"Človek, ki je v Italijo prinesel rock'n'roll", je dopolnil 85 let

Evropska popglasba pozna kar nekaj dvojnikov Elvisa Presleyja, na Otoku so imeli Cliffa Richarda in v Franciji Johnnyja Hallydaya, v Italiji pa Adriana Celentana, ki danes praznuje 85. rojstni dan.

Svet je Adriana Celentana spoznala s pesmijo Azzurro, ki je nastala leta 1968 in so jo prodali v več kot sto milijonih izvodov. Italijane pa je Celentano, od danes 85-letnik, navdušil že veliko prej.

Pevec, znan po svojem rezkem glasu, se je rodil leta 1938 v Milanu v revnih razmerah kot sin priseljencev z juga. Oče ga je naučil urarske obrti, a je kmalu postal človek, ki je v Italijo prinesel rock'n'roll. Po navdihu skupine Bill Haley & his Comets je ustanovil svojo prvo rock skupino in prepeval pesmi, kot sta Tutti Frutti in Jailhouse Rock. Nato ga je opazil legendarni Federico Fellini in "italijanski Elvis" je v njegovem kultnem filmu Sladko življenje leta 1960 zaigral samega sebe.

Že pred tem, leta 1959, je Celentano zmagal na festivalu v Anconi s pesmijo Il tuo bacio e come un rock. Sledile so uspešnica za uspešnico, med njimi Il ragazzo della Via Gluck, avtobiografsko navdihnjena pesem, v kateri je že leta 1966 obravnaval teme, kot so varstvo okolja in škodljivi gradbeni posegi, ter so jo oboževalci v koncertnih dvoranah prepevali še desetletja pozneje.

Zaigral je v okoli 40 filmih, večinoma precej preprostih, a pogosto smešnih. Celentano je več filmov tudi režiral ali napisal scenarij, pri filmu Yuppi Du pa je bil v obeh vlogah.

Italijani so ga spremljali tudi na malih zaslonih, na primer v televizijskih oddajah, kot sta Fantastico 8 ali Rockpolitik. Navijač milanskega Interja je veliko govoril o temah, kot so okolje, dobro počutje živali in politika, pri čemer je včasih prešel v vlogo pridigarja. Postal je znan tudi kot oster kritik štirikratnega predsednika vlade Silvia Berlusconija.

Poročen je z igralko, pevko in producentko Claudio Mori, s katero sta si 14. julija 1964 ob 3.30 zjutraj, da bi se izognila paparacem, večno zvestobo obljubila v cerkvi San Francesco v Grossetu.

Siamo la coppia piu bella del mondo sta leta 1967 zapela v duetu, je pa v njunem zakonu tudi škripalo in naj bi v začetku 80. let prejšnjega stoletja nekaj let živela ločeno. Glasne so bile govorice o pevčevi aferi z igralko Ornello Muti, ki je leta 2014 za časopis Il Fatto Quotidiano izjavila: "Imela sem nekaj z Adrianom Celentanom."

Brez kakršnihkoli konfliktov, ki bi bili znani javnosti, pa je bil njegov profesionalni odnos z glasbeno partnerico Mino. Leta 1998 sta izdala skupni album s preprostim naslovom Mina Celentano, ki je bil zelo uspešen. Prodali so ga v približno dveh milijonih izvodov. Leta 2016, ko sta bila stara že 78 in 76 let, sta skupaj zapela na albumu Le migliori.

Esco di rado e parlo ancora meno (v prevodu Redko se pokažem in še manj govorim) je naslov albuma iz leta 2000 in verz ene od pesmi pevca, ki se zdaj v javnosti pojavlja le občasno. Na družbenih omrežjih uporablja vzdevek L'Inesistente (Neobstoječi), čeprav ne gre zanikati, da je v italijanski popkulturi le redkokdo pustil tako velik pečat kot on.

