Britney Spears spet snema, in to z eno največjih glasbenih legend #video

Popzvezdnica se želi po drami zadnjih let spet vrniti na glasbeno sceno, njena vrnitev pa se bo začela z duetom, ki ga je posnela z Eltonom Johnom.

"Britney se je uradno vrnila," je za Page Six dejal neimenovani vir, ki je razkril, da je Britney Spears prejšnji teden s še enim glasbenim zvezdnikom, legendarnim Eltonom Johnom, posnela duet, ki naj bi ga izdala prihodnji mesec.

V studiu na Beverly Hillsu sta posnela novo različico uspešnice Eltona Johna Tiny Dancer iz leta 1971, je za Page Six razkril sogovornik in dodal: "To je bila Eltonova zamisel, Britney pa je njegova velika oboževalka. Duet, ki sta ga posnela, je neverjeten."

Nad snemanjem je bdel zvezdniški producent Andrew Watt, ki je lani dobil grammyja za producenta leta, v svoji karieri pa je sodeloval z vrsto največjih glasbenih imen. "Nad pesmijo so vsi navdušeni, tako dobra je," je za Page Six o vrnitvi Britney Spears še dejal vir, "pravijo, da bo to pesem tega poletja."

Kako se po dolgi odsotnosti z odrov zdaj obnaša njen glas, je Britney Spears pred kratkim razkrila na Instagramu. Objavila je video, na katerem poje svojo prvo uspešnico Baby One More Time.

Poglejte:

