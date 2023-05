Bi se družili z Joker Out? Ta teden bodo v Ljubljani.

Joker Out po prihodu iz Liverpoola ne počivajo, že v petek so z nastopom na glavnem odru festivala Sea Star v Umagu začeli mednarodno koncertno turnejo. V soboto bodo z Buč Kesidi igrali na razprodani zagrebški Šalati, sledita nastopa v Beogradu in Dublinu, prvi slovenski koncert pa bodo fantje imeli 16. junija v Tržiču.

Kljub napornemu urniku pa so si vzeli čas za domače občinstvo že ta teden, v sredo bodo namreč v Ljubljani priredili "after" po Evroviziji, ujamete jih lahko po 18. uri v lokalu Zorica.

Na spletu so "eksplodirali"

Joker Out žanjejo uspehe tudi na spletu. Število njihovih sledilcev na družabnih omrežjih in spletnih glasbenih platformah je zraslo kar šestkrat, na lestvici Spotify Global Viral pa trenutno zasedajo četrto mesto, od evrovizijskih tekmovalcev sta pred njimi le zmagovalka Loreen in drugouvrščeni Kaarija. Na Spotifyju so presegli 1,5 milijona mesečnih poslušalcev, samo pesem Carpe Diem pa tam beleži že osem milijonov predvajanj.

Oglejte si še: