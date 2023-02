Beyonce po sedmih letih napovedala novo samostojno svetovno turnejo

Svetovno znana pevka Beyonce je napovedala svojo novo prihajajočo 43-dnevno svetovno turnejo, na kateri bo izvajala tudi kritiško pohvaljen album Renaissance. To bo njena prva samostojna turneja po letu 2016, zato pričakujejo, da bo povpraševanje po vstopnicah zelo veliko. Obiskala bo Severno Ameriko in nekaj mest po Evropi.

Med drugim se bodo koncerti, ki se bodo odvili v Evropi, začeli 10. maja na Švedskem, pevka bo obiskala tudi stadion v Cardiffu, 20. maja bo v Edinburghu, 23. maja v Sunderlandu ter 29. in 30. maja na londonskem stadionu Tottenham Hotspur.

Pretekli teden je pevka na odprtju luksuznega hotela v Dubaju izvedla svoj prvi koncert po štirih letih, a na njem ni predstavila nobenega svojega novega materiala. Za nastop naj bi prejela 21,8 milijona evrov (24 milijonov dolarjev), a se je poleg tega spopadala tudi s kritikami, da je nastopala v državi, kjer sta homoseksualnost in sprememba spola prepovedani, poroča BBC.

Kritiki so zato mnenja, da je to v nasprotju s sporočilom njenega zadnjega albuma, ki izrecno slavi temnopolto in queer plesno kulturo.

Turneja bo prva priložnost za vizualno interpretacijo skladb z albuma

Album Renaissance si je Beyonce zamislila kot "mesto za sanje in iskanje pobega" med pandemijo, pri čemer je svoje pesmi preplastila z več sempli in referencami na klubsko glasbo. Se pa je ameriška pevka na zadnjem albumu izognila snemanju videospotov, kar pomeni, da bo turneja prva priložnost za oboževalce, da vidijo njeno vizualno interpretacijo skladb in uspešnic, kot so Break My Soul, Alien Superstar in Cuff It.

Poleg tega se pevka na Grammyjih poteguje za devet nagrad, med drugim je nominirana tudi za album leta.