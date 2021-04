Amaya predstavila slovensko različico avtorske pesmi, napisala sta jo glasbenika zalagasper

Besedilo za pesem Sleep alone je Amaya napisala sama. Pesem in videospot sta izšla februarja 2021, danes pa jo je s svojo ekipo SoulCrew v slovenščini predstavila na Valu 202. "Skladba govori o obdobju, ki ni bilo tako veselo," je povedala za Val 202.

Poslušajte pesem v angleščini:

Besedilo slovenske različice sta napisala Zala Kralj in Gašper Šantl, bolj znana kot zalagasper. "Ko nama je Maja omenila idejo, da bi midva napisala besedilo za slovensko verzijo pesmi Sleep Alone, sva bila zelo počaščena in vesela, saj je pisanje pesmi in besedil najina najljubša plat tega, kar delava. Angleška različica nama je bila zelo všeč, pesem ima zelo jasno zastavljeno sporočilo in razpoloženje, zato se nama ni bilo težko lotiti prevoda in z drugimi besedami sporočiti iste ideje. Pri pesmi Sanjam sama nama je bilo z Majo super sodelovati in z veseljem se bova lotila še več takšnih projektov," sta povedala Zala in Gašper.



Preberite tudi: